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Большинство DDoS-атак на Чехию было совершено из России

Большинство DDoS-атак на Чехию было совершено из России

Партнер рубрики:
Kochy
03 октября
11:09
256
​Количество и объем хакерских DDoS-атак на чешские компании в августе стабилизировались на обычных до начала войны в Украине значениях. Эти показатели теперь в несколько раз меньше рекордных мартовских. По сравнению с предыдущими месяцами больше всего атак было совершено из России, которая в последний раз возглавляла список в апреле.

Большинство DDoS-атак на Чехию было совершено из России

Это следует из статистики компании ComSource.

«DDoS-атаки будут с нами постоянно и затронут все компании и учреждения. Атака не обязательно должна быть частью войны, но может быть заказана, например, конкурентом или отвергнутым поставщиком. Это уже превратилось в бизнес, поэтому злоумышленнику не нужны ни технические знания, ни собственная инфраструктура, он просто покупает ее как услугу», — говорит совладелец ComSource Ярослав Цихелка.

Атаки на компании и учреждения в Чехии производились из 184 стран. Азия выходит на первый план. Второй месяц подряд она лидирует в рейтинге интенсивности атак, который ранее долгое время возглавляла Европа. Что касается стран, то больше всего атак было из России, за ней следуют Бразилия и США. Самые интенсивные атаки тогда шли из Вьетнама.

Общий объем отфильтрованного вредоносного трафика в августе несколько снизился по сравнению с предыдущим месяцем, но все же был в два раза выше, чем в июне. Однако в рекордном марте объем заблокированных вредоносных данных, по статистике, был в разы выше.

«Практически каждая крупная компания сталкивалась с DDoS-атакой. Однако в последние месяцы действия хакеров были сосредоточены на более изощренных атаках, которые могут причинить больший ущерб жертвам. Примером может служить Управление дорог и автомагистралей, которое несколько месяцев восстанавливалось после кибератаки», — сказал технический директор интернет-магазина Astratex Мартин Рогозны.

По словам Михала Мачата, директора подразделения Medical Solutions компании — разработчика программного обеспечения OR-CZ, хакерские атаки в Чешской Республике также часто осуществляются против школ, медицинских учреждений и больниц. «Они означают прекращение, отсрочку операций и быстрый перевод острых пациентов в другую больницу. Часто это программы-вымогатели, которые шифруют данные на серверах и устройствах больниц. Последствия исчисляются миллионами крон. Поэтому необходимо модернизировать оборудование и обеспечить безопасность и защиту цифровой среды. Все операционные системы должны поддерживаться и обновляться», — добавил он.

В этом году до конца августа полиция зафиксировала в общей сложности 12 083 преступления, совершенных в киберпространстве. В 2021 году произошло всего 1957 инцидентов.

Что такое DDoS

Атака DDoS (распределенный отказ в обслуживании) всегда происходит по одному и тому же сценарию. Сотни тысяч компьютеров в один момент начинают обращаться к определенному серверу. Он не может обработать такое большое количество запросов и падает. Для обычных пользователей атакованный таким образом сайт оказывается недоступным.

Источник: novinky.cz



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