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Организация dTest.cz: Потребители из некоторых европейских стран скоро смогут выбирать технику по уровню ремонтопригодности

Организация dTest.cz: Потребители из некоторых европейских стран скоро смогут выбирать технику по уровню ремонтопригодности

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anastasiia-kn
03 октября
15:00
98
По Европе начинает распространяться практика обязательной маркировки техники на ремонтопригодность. Например, в Бельгии идет подготовка к такой практике относительно бытовой техники и электронных устройств. После Франции это будет вторая страна ЕС, которая внедрит такое обязательство.

Организация dTest.cz: Потребители из некоторых европейских стран скоро смогут выбирать технику по уровню ремонтопригодности

Ремонтопригодная техника и электроника не только помогают экономить, но и полезны для окружающей среды 

По данным бельгийской организации Test-Achats, не менее 67% бытовой техники выбрасывается из-за неустранимого дефекта, и лишь 10% из них фактически попадают на переработку.

Поэтому бельгийское министерство окружающей среды разработало законопроект о введении индекса ремонтопригодности, который бы четко информировал клиентов во время покупки о том, как легко будет отремонтировать оборудование. 

Закон обяжет продавцов в Бельгии указывать «индекс ремонтопригодности» со следующего года. Таким образом, потребители смогут принимать обоснованные решения и покупать товары, которые можно отремонтировать в случае поломки и, следовательно, иметь более длительный срок службы.

Во Франции такие данные представлены на сайтах производителей с начала 2021 года. Табличка напоминает уже привычную нам пищевую маркировку Nutri-Score. 

Маркировка содержит цифры 0-10 и цветовую шкалу от красного до зеленого. Рейтинг основан на нескольких критериях, таких как простота демонтажных работ, доступность и стоимость запчастей и доступная информация по ремонту. Слабой стороной в настоящее время является то, что оценка определяется самими производителями, поэтому правильнее было бы установить полностью единые правила, за их соблюдением будет следить независимая организация.

Как вы думаете, как скоро мы дождемся такой практики в Чехии?
 

Источник: spotrebitele.dtest.cz

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