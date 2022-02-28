Полиция в Чехии арестовала восемь человек из-за распределения городских квартир в Брно

Полицейские из Национального центра по борьбе с организованной преступностью (NCOZ) задержали восемь человек по подозрению в совершении преступной деятельности при распределении городских квартир и нежилых помещений в Брно.

В настоящее время на основании постановления суда проводятся обыски, сообщила утром 4 октября на своем сайте прокуратура в Оломоуце. Государственный прокурор позже предоставит информацию по этому делу.

«Сотрудники полиции сейчас проводят действия, связанные с уголовным производством, в нескольких местах. Обыски домов и других помещений проводятся на основании конкретных постановлений суда. С согласия надзирающего прокурора по данному делу задержаны восемь человек», — говорится в сообщении прокуратуры.

Сотрудники полиции ведут уголовное производство под надзором прокурора. Задержанные подозреваются в участии в организованной преступной группе, получении взятки и превышении полномочий должностным лицом.

В последние годы в Брно полиция несколько раз совершала следственные действия в связи с возможной покупкой квартир и получением взяток. Ей удалось раскрыть организованную преступную группу, в которую входили местные политики из движения ANO, чиновники и бизнесмены. Дело проходило под названием Stoka, и речь в нем шла о влиянии на государственные контракты в мэрии района Брно-Центр. Приговоры вынесли в мае этого года. Бывший вице-мэр Брно-Центр Йиржи Швахула получил максимальное наказание в виде 9,5 лет лишения свободы. Суд вынес приговоры еще восьми фигурантам дела и двум компаниям.

Источник: ceskenoviny.cz

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