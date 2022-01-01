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Правительство Чехии будет лучше защищать жертв домашнего насилия

Правительство Чехии будет лучше защищать жертв домашнего насилия

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
04 октября
14:37
173
На этой неделе Правительственный совет по гендерному равенству опубликовал рекомендации по законодательным изменениям, касающимся домашнего насилия. В основном речь идет о создании конкретного определения термина «домашнее насилие» и обеспечении лучшей защиты прав жертвы. В то же время Совет призвал Министерство юстиции дать новое определение понятию изнасилования.

Правительство Чехии будет лучше защищать жертв домашнего насилия

По словам сенатора и члена Совета Аделы Шиповой (Piráti), определен круг законов, в которые следует внести изменения.

«Было бы уместно, чтобы поправка затронула и область Трудового кодекса. Чтобы потерпевшее лицо могло получить несколько дней отгула на переезд с места совместного проживания или на решение административных задач и при этом не потерять работу. Или чтобы доход агрессора не учитывался при подаче заявления на получения пособия, связанного с домашним насилием», — пояснила Шипова.

Уже подготовлен ряд предложений, над чем усиленно работает правительственная комиссия по профилактике домашнего насилия. Ориентировочно закон должен быть доработан к весне следующего года, а затем начнется формальный процесс согласования, то есть обсуждение в профильных комитетах, Палате депутатов и более детальное представление предложений в отдельные ведомства.

Некоммерческая организация ProFem, которая занимается помощью жертвам домашнего и сексуального насилия, также приняла участие в работе Совета. 

«Приняв четкое определение, власти смогут действовать лучше и оказывать нужную помощь», — сказала директор ProFem Йитка Полакова.

Совет также хочет, чтобы Министерство юстиции разработало новое определение изнасилования. «В настоящее время изнасилование совершается лицом, которое принуждает кого-либо к половому акту посредством насилия или угрозы немедленного применения насилия. Мы рекомендовали правительству включить в это определение, что изнасилованием также является совершение кем-либо полового акта без согласия жертвы», — заявила Шипова.

«Существующее определение устарело. Большинство изнасилований происходит не в парке незнакомцами, а близкими людьми, которых жертва знает. Довольно часто это происходит без физического насилия, а вместо этого агрессоры используют манипуляции», — пояснила Марта Смоликова, вице-президент Правительственного совета по гендерному равенству.

 

Источник: novinky.cz

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