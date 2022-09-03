Граждане Чехии «купили» Украине танк и назвали его в честь честь первого президента Чехословакии

Благодаря помощи 11 288 жителей Чехии в рамках акции «Подарок Путину» было собрано 33 миллиона крон на покупку модернизированного танка Т-72 Avenger для Украины. Акция продолжается, и люди все еще могут пожертвовать деньги на боеприпасы не только для танка, но и для пушек, гранатометов, гаубиц и минометов.

Министр обороны Яна Чернохова (ODS) письменно поблагодарила всех причастных после сбора необходимых средств. В обращении она также напомнила, что президент России Владимир Путин скоро отметит свой день рождения и заслуживает «должного подарка».

Танк, оснащенный прибором ночного видения и современными средствами связи, назвали Tomáš в честь первого президента Чехословакии Томаша Гаррига Масарика.



Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:

YouTube – 257 самых используемых чешских слов. Чешский язык с нуля

YouTube – Чешский язык • Ориентирование в городе • Как пройти?

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии

Instagram – фото- и видеоновости каждый день