Граждане Чехии «купили» Украине танк и назвали его в честь честь первого президента Чехословакии

Министр обороны Яна Чернохова (ODS) письменно поблагодарила всех причастных после сбора необходимых средств. В обращении она также напомнила, что президент России Владимир Путин скоро отметит свой день рождения и заслуживает «должного подарка».
Танк, оснащенный прибором ночного видения и современными средствами связи, назвали Tomáš в честь первого президента Чехословакии Томаша Гаррига Масарика.
Источник: novinky.cz
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