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Граждане Чехии «купили» Украине танк и назвали его в честь первого президента Чехословакии

Граждане Чехии «купили» Украине танк и назвали его в честь первого президента Чехословакии

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
05 октября
16:11
343
Благодаря помощи 11 288 жителей Чехии в рамках акции «Подарок Путину» было собрано 33 миллиона крон на покупку модернизированного танка Т-72 Avenger для Украины. Акция продолжается, и люди все еще могут пожертвовать деньги на боеприпасы не только для танка, но и для пушек, гранатометов, гаубиц и минометов.

Граждане Чехии «купили» Украине танк и назвали его в честь первого президента Чехословакии

Министр обороны Яна Чернохова (ODS) письменно поблагодарила всех причастных после сбора необходимых средств. В обращении она также напомнила, что президент России Владимир Путин скоро отметит свой день рождения и заслуживает «должного подарка».

Танк, оснащенный прибором ночного видения и современными средствами связи, назвали Tomáš в честь первого президента Чехословакии Томаша Гаррига Масарика.
 

Источник: novinky.cz

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