В Чехии люди отапливали квартиру свечами и грилем и чуть не отравились угарным газом

В ночь на 2 октября спасатели прибыли в многоквартирный дом на улице Шумавской в поселке Ветрни. Об этом в понедельник сообщил пресс-секретарь полиции Мирослав Шупик.
В квартире находились шесть человек, а из-за холода внутри горели несколько десятков чайных свечей и угольный гриль.
«При обогреве закрытых помещений важно иметь приток свежего воздуха. В квартире образовалась большая концентрация угарного газа», — рассказал представитель пресс-службы о причине проблем со здоровьем у жильцов квартиры.
Все шесть человек отравились ядовитым газом, который тем более коварен, что не имеет запаха, не раздражает и бесцветен. Экстренные службы доставили четверых из них в больницу для наблюдения.
Кому из жильцов квартиры пришло в голову отапливать квартиру свечами, в полиции не уточнили.
Источник: novinky.cz