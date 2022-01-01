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В Чехии люди отапливали квартиру свечами и грилем и чуть не отравились угарным газом

В Чехии люди отапливали квартиру свечами и грилем и чуть не отравились угарным газом

Партнер рубрики:
Kochy
04 октября
17:25
205
Жильцы одной из квартир в Чехии выбрали своеобразный и в то же время крайне опасный способ экономии электроэнергии. Когда им было холодно, они решили согреться зажженными чайными свечами и угольным грилем. Однако из-за продуктов горения в помещении без свежего воздуха они чуть не отравились из-за высокой концентрации угарного газа.

В Чехии люди отапливали квартиру свечами и грилем и чуть не отравились угарным газом

В ночь на 2 октября спасатели прибыли в многоквартирный дом на улице Шумавской в поселке ​​Ветрни. Об этом в понедельник сообщил пресс-секретарь полиции Мирослав Шупик.

В квартире находились шесть человек, а из-за холода внутри горели несколько десятков чайных свечей и угольный гриль.

«При обогреве закрытых помещений важно иметь приток свежего воздуха. В квартире образовалась большая концентрация угарного газа», — рассказал представитель пресс-службы о причине проблем со здоровьем у жильцов квартиры.

Все шесть человек отравились ядовитым газом, который тем более коварен, что не имеет запаха, не раздражает и бесцветен. Экстренные службы доставили четверых из них в больницу для наблюдения.

Кому из жильцов квартиры пришло в голову отапливать квартиру свечами, в полиции не уточнили. 

Источник: novinky.cz



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