В Чехии начинается информационная кампания в поддержку беженцев

​История украинки, которая начинает работать в чешской больнице или в детском саду — консорциум неправительственных организаций 6 октября запустит кампанию, которая призвана объяснить людям, что Чехия выиграла от прибытия украинских беженцев.

«Главный девиз — они приехали с малым, с самым необходимым, а принесут нам гораздо больше», — объясняет Петра Шварц Коутска из консорциума. Вместе с Адамом Ондрачеком из агентства Kontra она стала соавтором коммуникационной стратегии, которая будет представлена на портале zacitspolecne.cz.

На первом этапе кампания постарается привлечь внимание к тому, что украинцы трудолюбивые люди и в то же время заботливые родители. И что от войны в Чехию бежали, например, опытные врачи, востребованные IT-специалисты, медсестры или строители.

«Это информационная кампания, которая реагирует на тот факт, что с весны часть чешского общества, поддерживающая интеграцию, постепенно сокращается. Мы хотим отметить, что все, что мы делаем для беженцев, мы делаем и для себя. В том смысле, что нам нужно гибкое образование, цифровизация, социальное жилье и гибкий рынок труда», — говорит Петра Шварц Коутска.

На следующих этапах кампания будет направлена ​​на более конкретные темы, такие как возрождение регионов («Украинские беженцы привезут в ваш регион рабочую силу, квалификацию и финансы из бюджетного распределения налогов»), поддержка образования («Теперь у нас есть шанс реформировать образование и пролить свет на положение учителей») и поддержка гибкости на рынке труда («Это позволит родителям маленьких детей вернуться на рынок труда»).

Авторы работали над кампанией с весны и исходили из того, что государство не предложит подобную коммуникационную стратегию.

«После ковида и предыдущего опыта мы ожидали, что правительство не будет осуществлять стратегическую коммуникацию», — говорит Шварц Коутска, отмечая, что чешское правительство долгое время не запускало кампании, в отличие от других стран, которые старались указывать на положительные примеры, объяснять и воспитывать. Поэтому представители некоммерческих организаций решили сами запустить такую акцию.

По мнению Карела Коминека, основателя Института политического маркетинга, «молчание» правительства является ошибкой. «В целом связь с государством отсутствует. Точка», — говорит он.

Он указывает, что нынешний кабинет премьер-министра Петра Фиалы из ODS находится в беспрецедентной ситуации, когда на него с самого начала обрушивается один кризис за другим.

«Правительство ждет, не осознавая, что с каждой минутой молчания кто-то другой создает для них историю. Затем оно теряет контроль и просто реагирует на ситуацию», — добавляет Коминек.

Он считает, что часть населения начнет восставать против украинцев: «Они символизируют Украину, которая символизирует войну, а из-за войны энергия стоит дорого».

К началу кампании подготовлено около 5 млн крон, всего планируется потратить до 17,6 млн крон. Консорциум объединяет 15 некоммерческих организаций, включая Charitа, «Человек в беде», Adra, Amnesty International и другие.

Источник: seznamzpravy.cz