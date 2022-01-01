Кто переправляет беженцев в Чехию? Как правило, это молодые люди без работы, которые прячут свои документы

​Возобновленный пограничный контроль из-за беженцев также нацелен на контрабандистов. Они берут несколько тысяч евро за перевозку людей. С начала года чешские полицейские и таможенники задержали более сотни лиц, занимающихся незаконным ввозом нелегальных мигрантов.

Около трети из них было обнаружено в первые пять дней возобновления контроля на границе со Словакией. Правительство пошло на экстраординарный шаг 29 сентября. Мера должна была применяться в течение 10 дней, но министр внутренних дел Вит Ракушан уже объявил, что она будет продлена еще на 20 дней.

Контрабандисты часто перевозят беженцев в небольших фургонах или грузовиках. Иногда они перевозят таким образом сразу несколько десятков беженцев. По мнению полиции, это продуманный и прибыльный бизнес. «За одного человека просят сотни или даже тысячи евро», — подтвердил Seznam Zprávy директор полиции Южной Моравии Леош Тржил.

Как правило, клиентами становятся сирийцы среднего и высшего социальных классов, которые могут позволить себе поездку в Европу. Именно через Южную Моравию беженцы чаще всего направляются в Чехию.

Задержанные торговцы людьми — это в основном безработные мужчины в возрасте от 20 до 40 лет. Они часто пытаются спрятать свои документы, чтобы полицейские не выяснили их личность. После задержания их направляют в пункты регистрации для опознания.

Практически во всех случаях сотрудники полиции ведут в отношении контрабандистов уголовные дела. «Дело может закончиться упрощенным уголовным производством с наказанием в виде депортации, штрафа или условного лишения свободы. Если же мы можем доказать, что контрабандист делает это за вознаграждение или повторно, мы предлагаем взять человека под стражу, и в некоторых случаях это происходит», — пояснил Винчалек.

Так, за организацию и допущение незаконного пересечения государственной границы контрабандистам грозит до пяти лет лишения свободы.

В основном это беженцы из Южной и Восточной Европы. «Чаще всего это граждане Украины, граждане Сирии с видом на жительство в стране ЕС, в основном в ФРГ. Но среди торговцев людьми также есть граждане Грузии, Турции, Болгарии, а в некоторых случаях и граждане некоторых стран ЕС», — сказал Якуб Винчалек, пресс-секретарь президиума полиции.

Он добавил, что среди них редко встречаются чехи и словаки. «Есть единичные случаи, когда торговцы людьми сами из Словакии или Чехии», — сказал пресс-секретарь.

Чаще всего они работают по так называемому балканскому маршруту, который проходит через Турцию, Грецию, Сербию, Венгрию, а также Румынию и Болгарию. Через Чехию беженцы направляются в Германию, которая является их наиболее частым пунктом назначения.

По мнению экспертов, контрабандистов чаще всего вербуют из различных балканских организованных групп. «Контрабандисты знают район, блокпосты полиции. Они умеют давать взятки полиции, это довольно обычное дело на Балканах», — объяснил Seznam Zprávy Далимил Петрилак из некоммерческой организации «Помогая людям в бегах».

В этом году с 1 июня по 19 сентября на территории Чехии было выявлено в общей сложности 9447 нелегальных мигрантов. Увеличение произошло с приходом лета: в июне задержано 356, в июле — 1055, в августе — 3478 и к 19 сентября — 4558 человек.

В последние дни число мигрантов было экстремальным. С 19 по 25 сентября полиция по делам иностранцев задержала 2293 человека, большинство из которых были выходцами из Сирии (2171 человек), Турции (61 человек) и Ирака (16 человек).

После возобновления контроля появились и случаи, когда торговцы людьми убегали от патрулей и рисковали своей жизнью. В первый же день проверки полиции пришлось открыть предупредительный огонь на КПП Брумова — Былнице. Контрабандист перевозил 15 беженцев в фургоне.

На выходных в Бржецлаве контрабандист попал в серьезное ДТП после безумной погони. Он прятал в фургоне 29 беженцев. Это были сирийцы, 21 человек был ранен, шестеро из них серьезно.

На прошлой неделе австрийский министр подчеркивал, что возобновление контроля должно препятствовать поездкам контрабандистов в Чешскую Республику.

«Мы хотим дать понять этим группам, которые являются настоящими преступниками, торговцами человеческими страданиями, что здесь есть препятствие. Мы должны защищать безопасность Чешской Республики», — сказал он.

Источник: seznamzpravy.cz

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