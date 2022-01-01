Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Общество
Новые вакансии для русскоязычных в Чехии с 28 сентября по 5 октября

Новые вакансии для русскоязычных в Чехии с 28 сентября по 5 октября

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
06 октября
15:11
443
Последние опубликованные вакансии в разделе «Работа» на сайте 420on.

Новые вакансии для русскоязычных в Чехии с 28 сентября по 5 октября

Дисклеймер! У редакции 420on нет возможности проверять компании, размещающие вакансии, на добросовестность. Если вы чувствуете, что работодатель нарушает ваши права каким-либо способом (принуждение, угрозы, мошенничество), безотлагательно обращайтесь в соответствующие органы и организации, например в Strada.cz. Разумеется, мы надеемся, что этого не потребуется и вы найдете в этой рубрике новые возможности и перспективы.

Бухгалтер

Где: Прага

Краткое описание: Бухгалтерская фирма приглашает к сотрудничеству специалистов в области ведения и налогового учета. Офис в центре Праги.

Подробности и контакты

Бухгалтер на контракт HPP

Где: Прага

Краткое описание: Транспортная компания Caravan Express s.r.o. ищет в свою команду бухгалтера, который будет отвечать за полную обработку бухгалтерского учета компании. Вакансия на чешском, но знания русского и украинского языков будет преимуществом.

Подробности и контакты

Работник на автомобильный завод

Где: Хеб

Краткое описание: Требуются мужчины на автомобильный завод в г. Хеб. Официальное трудоустройство. Жилье предоставляет фирма.

Подробности и контакты

Сварщик

Где: Пржелоуч

Краткое описание: Нужен сварщик MIGMAG, только дневные смены. Бесплатное жилье на территории предприятия.

Подробности и контакты

Kooрдинатор

Где: Пльзень

Краткое описание: Требуется координатор с хорошим знанием чешского языка. Оплата по результатам собеседования Документы: трывалый побыт, паспорт ЕС.

Подробности и контакты

 

Источник: 420on.cz  — Раздел вакансий

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:

YouTube – 257 самых используемых чешских слов. Чешский язык с нуля

YouTube – Чешский язык • Ориентирование в городе • Как пройти?

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии

Instagram – фото- и видеоновости каждый день



читайте по теме
Assets
02 октября
15:55
3077
Экономика
Кто сколько зарабатывает в Чехии? Больше всего — руководители компаний,меньше всего — курьеры
Assets
18 сентября
20:03
537
Экономика
Опрос: четверо из десяти чехов намерены остаться в своей нынешней профессии до выхода на пенсию
Assets
16 сентября
14:28
1158
Экономика
Чехи смогут официально работать из дома, но для этого должна быть веская причина
Assets
13 сентября
09:36
1925
Экономика
Минфин Чехии: расходы на украинских беженцев будут ниже ожидаемых
Последние новости:
Assets
06 октября
13:54
494
Политика
Какие политики участвуют в саммите европейских лидеров в Праге
Assets
06 октября
12:25
597
Политика
Международный троллинг России продолжается. Посольство США предложило чехам авианосец, чтобы защитить «свой» Калининград
Assets
06 октября
11:27
1848
Политика
Эмир Катара досрочно покинул Чехию, так как его условия не были выполнены
Assets
06 октября
10:32
862
Политика
Саммит европейских лидеров в Праге начинается. Но исторические фото для Фиалы не будут бесплатными
Assets
06 октября
09:24
755
Общество
Кто переправляет беженцев в Чехию? Как правило, это молодые люди без работы, которые прячут свои документы
Assets
06 октября
08:18
458
Экономика
60% от чистой прибыли. Минфин предложил форму нового налога для банков
Assets
05 октября
19:34
590
Экономика
Петр Павел собрал больше всего денег на предвыборную кампанию
Assets
05 октября
18:18
1088
Политика
Глава Минобороны Чехии: война в Украине дала Чехии возможность стать оружейной державой
Assets
05 октября
13:32
2344
Общество
В Чехии начинается информационная кампания в поддержку беженцев
Assets
05 октября
13:14
5908
Политика
«Сделать Калининград снова чешским!» Российские СМИ шутку не поняли и восприняли чешские посты в соцсетях всерьез


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Евросоюз
Украина
концерт
фестиваль
дети
транспорт
недвижимость
Туризм
преступность
работа
выставка
погода
иностранцы