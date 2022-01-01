Новые вакансии для русскоязычных в Чехии с 28 сентября по 5 октября

Последние опубликованные вакансии в разделе «Работа» на сайте 420on.

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Бухгалтер

Где: Прага

Краткое описание: Бухгалтерская фирма приглашает к сотрудничеству специалистов в области ведения и налогового учета. Офис в центре Праги.

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Бухгалтер на контракт HPP

Где: Прага

Краткое описание: Транспортная компания Caravan Express s.r.o. ищет в свою команду бухгалтера, который будет отвечать за полную обработку бухгалтерского учета компании. Вакансия на чешском, но знания русского и украинского языков будет преимуществом.

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Работник на автомобильный завод

Где: Хеб

Краткое описание: Требуются мужчины на автомобильный завод в г. Хеб. Официальное трудоустройство. Жилье предоставляет фирма.

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Сварщик

Где: Пржелоуч

Краткое описание: Нужен сварщик MIGMAG, только дневные смены. Бесплатное жилье на территории предприятия.

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Kooрдинатор

Где: Пльзень

Краткое описание: Требуется координатор с хорошим знанием чешского языка. Оплата по результатам собеседования Документы: трывалый побыт, паспорт ЕС.

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Источник: 420on.cz — Раздел вакансий

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