Адвокат, укравшая 50 миллионов крон у клиентов в Чехии, находится под стражей

​Адвокат Гана Сукова, которая оформляла сделки с квартирами и домами, оказалась под стражей. По мнению суда, она могла сбежать, поэтому была принята такая мера. На данный момент в полицию обратились 11 пострадавших клиентов, но, скорее всего, их будет больше.

Пражский адвокат Гана Сукова всегда имела хорошую репутацию. Специалист по недвижимости работала с десятками агентств недвижимости, всегда без проблем. Однако три недели назад полиция обвинила ее в хищении не менее 50 миллионов крон и она оказалась под стражей — в возрасте 76 лет.

Позднее полиция опубликовала небольшой отчет о том, что были похищены деньги, которые ей доверили клиенты при покупке квартир и домов.

Из нескольких надежных источников, знающих подробности дела, стало известно, куда, по версии следствия, ушли десятки миллионов. Согласно полученной информации, некоторые из них доктор юридических наук Сукова вложила летом, например, в ценные бумаги.

Пока в полицию обратились 11 обманутых клиентов, но, по их словам, есть вероятность, что их число будет увеличиваться.

«Мы абсолютно потрясены, у нас с ней остались только самые лучшие впечатления. И именно поэтому мы также рекомендовали ее клиентам с чистой совестью. Мы вместе заключали сделки на миллиарды», — ответил Артем Егоров от лица агентства недвижимости Chirš, которое работало с Суковой 15 лет.

Юристы считают получение денег, доверенных клиентом, одним из самых тяжких профессиональных преступлений.

Гана Сукова находится под следствием вместе с дочерью — помощником юриста Павлой Марешовой. Им обеим грозит до десяти лет тюрьмы.

По версии следствия, клиенты риелторских компаний передавали деньги Гане Суковой на так называемое условное депонирование. Это обычная практика, которая должна повысить определенность в сделках с недвижимостью: тот, кто покупает квартиру, не отправляет деньги напрямую продавцу, а доверяет их юристу. И передает их продавцу только тогда, когда переход права собственности зарегистрирован в кадастре.

В одном из дел, расследованных полицией в офисе Ганы Суковой, согласно обвинениям, из условного депонирования исчезли восемь миллионов на покупку недвижимости в пражских Ходковичках.

Гана Сукова и Павла Марешова были заключены судом под стражу. Согласно информации Seznam Zpráv, опять же полученной из нескольких источников, полиция обнаружила упакованные чемоданы в их доме во время обыска. Другие улики навели следователей на подозрение, что мать и дочь могли исчезнуть, что у них могла быть запланированная поездка за границу.

И суд, принимая решение о заключении под стражу, также признал риск побега обвиняемых.

«Прокуроры были вынуждены подать ходатайство о заключении под стражу из-за опасений, что (две женщины) сбегут или спрячутся, чтобы избежать судебного преследования», — добавил пресс-секретарь пражской полиции Ян Данек.

Главной загадкой дела остается то, что произошло, когда Гана Сукова потерпела неудачу после многих лет предоставления надежных услуг и пустилась в рискованную авантюру с десятками миллионов.

Гана Сукова отказалась давать показания на допросе в полиции.

Ее адвокат тогда не захотел говорить о деталях дела, поскольку у нее нет разрешения от подзащитной на предоставление информации.

Во вторник, 13 сентября, Чешская коллегия адвокатов объявила о приостановке деятельности Ганы Суковой.

Депозиты у юристов имеют четкие правила, юрист должен хранить деньги каждого клиента на отдельном банковском счете.

Кроме того, адвокат ведет подробный учет и одновременно отправляет эти данные в электронные архивы Чешской коллегии адвокатов. Согласно источникам Seznam Zpráv, все деньги, полученные адвокатской конторой Ганы Суковой, были занесены в нее, поскольку адвокат действительно их получила.

Кроме того, хищение адвокатских депозитов является преступлением, которое легко и быстро обнаружить. Клиент сразу видит, что денег за проданную квартиру он не получил. И если юрист не оплачивает этот долг деньгами других клиентов, то следуют неприятности.

Полиция говорит о хищениях, имевших место в период с июля по сентябрь этого года. Агентства недвижимости не замечали ничего подозрительного до последнего момента. Среди клиентов были люди в возрасте около восьмидесяти лет.

Коллегия адвокатов Чехии приостановила деятельность адвоката Суковой и в то же время определила, что сотнями ее дел в реальном времени будет управлять юридическая фирма KGS Legal, которая сейчас пытается навести порядок на эскроу-счетах.

В ответ на это дело среди юристов заговорили об ужесточении системы условного депонирования. В письме министру юстиции Павлу Блажеку (ODS) адвокат Томаш Находил подсчитал, что за последние десять лет различные юристы присвоили почти 470 миллионов крон на основе общедоступной информации. Например, он предлагает министру в качестве одной из мер, чтобы юристы регулярно сообщали клиентам о состоянии эскроу-счета.

Источник: seznamzpravy.cz