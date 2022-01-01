«Женщина вместо мебели». Скандальная чешская реклама получила штраф за дискриминацию и унижение по половому признаку

Высший административный суд (Nejvyšší správní soud, NSS) постановил присудить штраф в размере 20 000 крон пражской компании Kalup Machines за непристойное изображение женщины в рекламе мотоциклетной одежды. В одном из кадров обнаженная женщина с абажуром на голове изображает лампу, а в другом стоит в шлеме на коленях со стеклянной столешницей на спине.

Реклама, опубликованная в 2014 году, вызвала общественные дебаты и критику со стороны некоторых ассоциаций и борцов за права женщин. Реклама содержит дискриминацию по половому признаку, унижает человеческое достоинство и, следовательно, противоречит Закону о регулировании рекламы.

Апелляция от компании была отклонена Министерством промышленности и торговли, после чего последовал иск в Муниципальный суд Праги, который подтвердил решение административных органов.

По мнению суда, обнажение женщин в данной рекламе не имеет под собой какого-либо рационального объяснения и сведено к тому, чтобы тело использовалось как мебель. Мало того, позиционирование женщин разительно отличается от полностью одетых в кадре мужчин, у которых лица не закрыты.

В кассационной жалобе в высший суд компания заявила, что это художественные фотографии, выражающие свободу слова. Утверждалось, что реклама на сайте предназначена только для узкой целевой группы мотоциклистов. Компания также сетовала на то, что административные органы оценивали рекламу и ее противоречие моральным устоям чисто субъективно, не поинтересовавшись мнением общественности.

Высший суд не выявил никаких нарушений со стороны административных органов.

Источник: novinky.cz

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