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Суд в Чехии рассмотрел дело о шантаже предпринимателей из Украины

Суд в Чехии рассмотрел дело о шантаже предпринимателей из Украины

Партнер рубрики:
Kochy
07 октября
13:59
157
В городском суде Брно идет судебный процесс в отношении трех человек, обвиняемых в рамках дела так называемой Луганской бригады. Участники ОПГ отрицали свою вину с самого начала. Согласно обвинительному акту, они организовали группировку, которая собирала «откаты» с бизнесменов родом из Украины.

Суд в Чехии рассмотрел дело о шантаже предпринимателей из Украины

ОПГ предлагала предпринимателям «крышу», за которую они должны были платить в общую казну. Предполагаемый глава группы Павел Васильевич Николюк, которого называли Пашей Луганским, и два его сообщника отрицали свою вину.

«Я не участвовал в каком-либо шантаже», — сказал Николюк.

В суде Николюк признал себя виновным только по одному из пунктов — хранение яда и незаконное хранение оружия. При обыске арендованного склада сотрудники полиции обнаружили бутылку с тремя килограммами ртути и два автомата. Николюку грозило до 12 лет лишения свободы, двум его коллегам — до 10 лет.

По делу также проходят Олег Калашник, Владимир Андрейчук и жена Калашника Валентина. Суд вынес их дело в отдельное слушание, дата основного судебного заседания назначена на вторник, 11 октября.

Ранее суд исключил из дела материалы в отношении подруги Николюка, с которой впоследствии были сняты обвинения. Ее, как и Валентину, обвиняли в том, что в некоторых случаях бизнесмены переводили полученные шантажом деньги на их счет с целью легализации.

Судебный процесс, начавшийся в середине августа, последовал за рейдом, который в октябре прошлого года провело Национальное агентство по борьбе с организованной преступностью. Тогда полиция Южной Моравии задержала семь человек в ходе операции под кодовым названием «Бригада». Во время обысков в их домах удалось найти миллионы крон наличными и огнестрельное оружие.

Обвинение касается 16 эпизодов в период с 2007 по 2021 год.

Источник: seznamzpravy.cz



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