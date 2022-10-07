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«Вы обвиняетесь в хранении порнографии». Чешские мошенники придумали новый способ обмана по электронной почте

«Вы обвиняетесь в хранении порнографии». Чешские мошенники придумали новый способ обмана по электронной почте

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
07 октября
16:21
199
Полиция предупреждает о поддельных электронных письмах с обвинениями в хранении детской порнографии. Подпись в прикрепленном документе якобы принадлежит главе Пльзеньской региональной полиции Яромиру Книже. Делом занимаются полицейские из департамента кибербезопасности.

«Вы обвиняетесь в хранении порнографии». Чешские мошенники придумали новый способ обмана по электронной почте

«Ваш IP-адрес стал объектом интернет-расследования, тайно проводимого отделом соблюдения цензуры Министерства внутренних дел вашей страны», — говорится в электронном письме.

В тексте адресата попросят написать объяснительную в формате электронной переписки, на что даются «строго установленные сроки в 72 часа».

Пресс-секретарь полиции Вероника Хишплерова обратила внимание на поддельные электронные письма в четверг, 6 октября.

«Мы бы хотели сообщить гражданам, что полиция, как правило, не направляет сообщения или запросы об уголовном или административном производстве по электронной почте. Мы призываем граждан не реагировать на эти электронные письма каким-либо образом», — предупредила она.

В письме имеется ряд признаков, вызывающих сомнения. Например, в фамилии отправителя отсутствует диакритика: вместо Kníže написано Knize. 

Полиция просит всех, кто получал или в будущем получит такого рода письма, связаться со следователями по телефонам 974 422 494 или 725522397 или [email protected]

 

Источник: novinky.cz

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