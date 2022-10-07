В Праге испекли самую большую буханку хлеба в стране

07 октября
19:45
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В Праге 6 октября испекли самую большую круглую буханку хлеба в Чешской Республике, диаметр которой составляет 130 сантиметров, длина окружности — 404 сантиметра, а высота — 12,5 сантиметра.
Хлеб испекли сотрудники пражской пекарни Mareš & sons. Они побили предыдущий рекорд, установленный в 2013 году.
Рекорд был зарегистрирован 6 октября в чешской базе данных агентства «Добрый день» в Праге.
Инициатором выпечки выступил Войтех Митас из города Пльзень в рамках конкурса #jeduzajonem.
Источник: novinky.cz
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