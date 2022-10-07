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В Праге испекли самую большую буханку хлеба в стране

В Праге испекли самую большую буханку хлеба в стране

Партнер рубрики:
Kochy
07 октября
19:45
214
В Праге 6 октября испекли самую большую круглую буханку хлеба в Чешской Республике, диаметр которой составляет 130 сантиметров, длина окружности — 404 сантиметра, а высота — 12,5 сантиметра.

В Праге испекли самую большую буханку хлеба в стране

Хлеб испекли сотрудники пражской пекарни Mareš & sons. Они побили предыдущий рекорд, установленный в 2013 году.

Рекорд был зарегистрирован 6 октября в чешской базе данных агентства «Добрый день» в Праге.

Инициатором выпечки выступил Войтех Митас из города Пльзень в рамках конкурса #jeduzajonem. 

Источник: novinky.cz



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