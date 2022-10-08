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Чешские СМИ: Крымский мост горит

Чешские СМИ: Крымский мост горит

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Kochy
08 октября
09:09
692
Пожар вспыхнул рано утром в субботу на Керченском мосту, соединяющем Россию с оккупированным полуостровом Крым. На кадрах из социальных сетей видно, что мост сильно поврежден. Украинские СМИ сообщают о взрыве. Движение по мосту было приостановлено.

Чешские СМИ: Крымский мост горит

«Сегодня в шесть часов семь минут на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошёл подрыв грузового автомобиля, повлёкший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова», — сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК) России.

По данным НАК, частично обрушены два автомобильных пролёта переправы. Арка над её сухопутной частью не повреждена.

Как сообщают украинские СМИ, взрыв на мосту произошел около 6:00 утра по местному времени.

Кадры момента мощного взрыва появляются в соцсетях. С места поднимается густой черный дым, видимый далеко.

Пока нельзя с уверенностью сказать, было ли это нападение или взрыв имеет другую причину.

«Пока рано говорить о причине и следствии. Работы по тушению пожара ведутся», — написал в своем Telegram-канале советник главы администрации аннексированного полуострова Олег Крючков, сообщает российское агентство ТАСС.

Судя по кадрам, циркулирующим в соцсетях, мост значительно поврежден. Пострадала железнодорожная часть моста, но и часть дороги упала в воду.

«На месте работают сотрудники МЧС и Дорожной службы, которые занимаются тушением пожара», — сообщила ТАСС пресс-секретарь Росавтодора, добавив, что движение на мосту временно приостановлено.

«Крым, мост, начало», — написал в соцсети советник президента Украины Михаил Подоляк, заявив, что все незаконное должно быть уничтожено, а все украденное должно быть возвращено в Украину.

Россия присоединила Крым к своей территории в 2014 году. Украина и большинство стран мира не признают эту аннексию. Мост, ведущий из России через Керченский пролив в Крым, был открыт в мае 2018 года.

Источник: novinky



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