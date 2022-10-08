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Чехи пользуются общественным транспортом чаще, чем остальные европейцы

Чехи пользуются общественным транспортом чаще, чем остальные европейцы

Партнер рубрики:
Kochy
09 октября
14:17
143
​В среднем каждый чех ежегодно проезжает 3749 километров на общественном транспорте. Однако, по мнению экспертов, это не из-за популярности поездов или автобусов, а следствие коммунизма и плохого качества дорог.

Чехи пользуются общественным транспортом чаще, чем остальные европейцы

Общественный транспорт составляет примерно одну треть всех пассажирских перевозок в Чешской Республике. Хотя чехи часто жалуются на качество общественного транспорта, они проезжают на нем больше всех километров на душу населения из всех европейцев. Это следует из данных европейского проекта Odysee-Mure 2019 года, который касался эффективности использования энергии в европейских странах и результаты которого они недавно представили.

Средний европейский показатель примерно на 1500 км ниже, чем у чехов. А это 2229 километров. Австрия и Венгрия находятся на втором и третьем месте в статистике, а словенцы проезжают наименьшее количество километров на общественном транспорте.

«Если мы относим это к крупнейшей транспортной системе республики, что касается Праги, то ее общественный транспорт — один из лучших в мире. И это с его структурой и плотностью, а также с его качеством и надежностью», — пояснил Seznam Zprávy Зденек Локай, эксперт по транспорту CTU.

Причины интенсивного использования общественного транспорта можно найти еще во времена коммунизма. «Вероятно, это будет основано на том, что при прежнем режиме не у всех была машина. Это означает, что мы были более мотивированы или зависимы от общественного транспорта», — добавил Локай.

Но, по словам эксперта по транспорту Станиславы Якешовой, люди выбирают общественный транспорт для своих поездок, потому что он удобнее и безопаснее. «Еще одна причина в том, что у нас плохая дорожная сеть», — пояснила Якешова. «Дороги действительно переполнены и перегружены, поэтому есть общий интерес к общественному транспорту», ​​— пояснила она. 

Будущее общественного транспорта

Согласно сравнению Odysee-Mure, на общественный транспорт приходится 33% всех пассажирских перевозок в Чешской Республике. Это примерно на 14% больше, чем в среднем по Европе.

По словам Якешовой, эта доля будет продолжать расти, и на нее, вероятно, не повлияет даже рост цен на энергоносители. «Цены на топливо выросли, а на дорогах этого даже не видно», — прокомментировала она, добавив, что новое расписание, которое должно вступить в силу с декабря, все покажет. «Сейчас прогнозируется рост использования общественного транспорта. Но большинство регионов повысят цену на транспорт, надеюсь, не слишком дорого", - добавила она.

По словам Локая, общественный транспорт по своей природе не в состоянии сам себя финансировать. Он проиллюстрировал это на примере Праги, где общественный транспорт субсидируется примерно на 80%. Поэтому его будущее во многом будет зависеть от его управления.

«Мы должны эффективно тратить деньги, чтобы не перевозить воздух», — прокомментировал Локай. «Это была проблема во время covid, когда система общественного транспорта работала, с другой стороны, мы не можем позволить себе пускать автобусы, которые будут пустыми, и никто не будет на них ездить», — добавил он. По его словам, поэтому регионы уже требуют от перевозчиков рентабельных решений, таких как использование более компактных и экономичных автомобилей.

«Если государство, города и регионы продолжат развивать системы общественного транспорта, то я считаю, что этого будет достаточно для мотивации пассажиров пользоваться общественным транспортом. В целом, в долгосрочной перспективе, как общество, мы должны поддерживать этот вид транспорта именно потому, что он экологичен, экономичен и будет перевозить большое количество людей», — резюмировал Локай.

Источник: seznamzpravy.cz



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