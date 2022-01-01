В Чехии сошел с рельсов товарный поезд, движение между Прагой и Колином остановлено

Между Поржичанами и Нимбурком в окрестностях вечером 10 октября с рельсов сошел локомотив грузового поезда. Движение между Прагой и Колином, вероятно, будет остановлено до позднего вечера. Два человека получили легкие ранения, сообщил Марек Хилебрант, пресс-секретарь спасательной службы Средней Чехии.

По предварительной информации, товарный поезд проехал на красный свет, сообщил пресс-секретарь Управления железных дорог Душан Гавенда.

Он добавил, что сошедший с рельсов локомотив перевернулся на бок, также перевернулись два вагона. Причины аварии выясняют следователи на месте. «Полиция документирует место происшествия с помощью дрона», — добавил пресс-секретарь полиции Средней Чехии Павел Трукса.

Представитель Чешских железных дорог Ванда Райнохова сообщила, что железнодорожный состав принадлежит перевозчику ČD Cargo.

Поезд сошел с рельсов после 17:00. Как сообщается на сайте Чешских железных дорог, ограничения на пути продлятся до 23:00. Часть экспрессов обходит участок, региональные поезда заменены автобусами.

«Мы перенаправим все поезда в объезд в обоих направлениях, это также коснется поездов, которые находились в пути до чрезвычайной ситуации. Они вернутся, а затем будут перенаправлены, и задержка там будет больше», — сказала Райнохова. Для поездов, которые сразу направят в объезд, ČD прогнозирует задержку от 30 минут до часа.

Источник: ceskatelevize.cz