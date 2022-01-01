Беженцам продлят визу защиты до 2024 года. На каких условиях обещают продлить? Когда и куда нужно будет обращаться в Чехии?

Временную защиту для беженцев из Украины планируют продлить до 2024 года, но в то же время ужесточат условия бесплатного размещения и выплаты гуманитарных пособий.

Министерство внутренних дел готовит очередные изменения к закону, известному как «Лекс Украина», где расписаны права и обязанности украинских беженцев в Чехии. Текущая версия предполагает, что срок действия временной защиты истекает 31 марта 2023 года, поэтому требуется внести изменения касательно продления.

В то же время поправка в закон вводит ряд изменений. К примеру, закон ограничивает максимальную продолжительность бесплатного проживания, за которое платит государство. До сих пор четкого ограничения по времени не было: сейчас закон говорит о том, что жилье, «как правило», предоставляется на определенный срок. Поправка предполагает использование формулировки «максимальное количество дней» с указанием конкретного количества.

В частности, беженцы смогут находиться во временном помещении, например в спортзале, максимум 30 дней. Размещение в гостиничных номерах возможно максимум на 150 дней.

После этого поставщики жилья смогут заключить с беженцами письменные соглашения и продолжать предоставлять им жилье за ​​деньги, о чем они обязаны уведомить региональное управление.

По мнению экспертов организаций, которые занимаются беженцами, такие изменения в законе принесут новые проблемы.

«По нашему мнению, это небезопасно, поскольку нет дальнейшего варианта жилья», — предупреждает Магда Фальтова, директор Ассоциации по интеграции и миграции, и надеется, что поправка об ограничении дней бесплатного проживания еще будет скорректирована.

«Не указан ни переходный период, ни минимальный срок до момента выселения, или что произойдет в случае, если беженцы не договорятся о цене, — там вообще не прописаны такие вещи», – озабочена Бланка Толларова, исследовательница Консорциума неправительственных организаций, работающих с мигрантами. По ее словам, прекратить размещать беженцев в экстренном порядке невозможно, пока война в Украине продолжается.

«Мы обязательно зададим все эти вопросы. Это действительно большая проблема, которая может затронуть много людей», — говорит Клара Боумова, занимающаяся вопросами миграции в организации Charita ČR. Она добавляет, что закон не предусматривает, что произойдет, если беженцы вовсе потеряют жилье.

В документе, объясняющем изменения в законе, отмечается, что будет действовать правило о суммировании периодов, то есть нельзя будет первые 30 дней находиться в так называемом аварийном убежище, а затем 150 дней — во временном жилье.

Хорошие новости для предоставляющих жилье

Законопроект предусматривает увеличение суммы, которую государство должно будет выплачивать поставщикам жилья в качестве компенсации. Вместо нынешних 200–350 крон они будут получать от 300 до 450 крон.

«Учитывая нынешнее повышение цен, первоначально установленные суммы не соответствуют реальным затратам», — говорится в пояснительном отчете.

Вне льготной системы

Поправка к закону «Лекс Украина» также предусматривает, что сотни тысяч людей с временной защитой не смогут пользоваться всеми услугами чешской социальной системы.

(Судя по всему, речь идет именно о социальных, а не о гуманитарных пособиях. — Прим. ред.) Закон о государственной социальной поддержке предусматривает, что помощь могут получить и иностранцы, имеющие зарегистрированное пребывание в Чехии более 365 дней. Однако поправка добавляет пункт о том, что лица с временной защитой не считаются лицами, имеющими прописку в Чешской Республике.

«Я бы не рассчитывал на то, что мы полностью допустим украинских беженцев к социальной системе Чехии, прежде всего потому, что не можем себе этого позволить технически и с точки зрения кадров», — объяснил министр труда Мариан Юречка.

Указывайте правильный адрес

В поправке к закону идет речь и о новых условиях для утверждения выплат пособий беженцам. Место жительства в заявлении на получение пособия должно совпадать с адресом, указанным в основном реестре. То есть, если при переезде беженцы не сообщат учреждениям об изменении адреса, они не будут иметь права на поддержку от государства.

«Однако есть проблемы с соответствием реестров. Люди могли сообщить все верно, но им все равно могут сказать, что адрес не совпадает», — предупреждает Бланка Толларова.

Еще одно изменение состоит в том, что в случаях, когда у заявителей возникают трудности с документальным подтверждением определенных фактов, они смогут написать письменное заявление (čestné prohlášení). Закон требует подтверждать прежде всего доходы, социальные условия и условия проживания.

Как продлевать временную защиту? Пока предлагаются два варианта

Поправка к закону также предусматривает два варианта, как в начале следующего года сотни тысяч беженцев смогут продлить временную защиту до марта 2024 года.

Первый вариант предусматривает онлайн-регистрацию не позднее марта на сайте Министерства внутренних дел и последующий личный визит в отделение, где беженцы получат новую визовую вклейку.

«Будет подтверждена личность беженца и его основные данные. При необходимости нужно будет предоставить подтверждение о проживании, которое касается только части иностранцев», — говорится в отчете.

Закон определяет, что иностранец будет обязан указать место жительства, а если у него есть дети, то также название и адрес школы и место, где ребенок зарегистрирован для обязательного посещения школы.

Если до конца сентября 2023 года беженцы лично не продлят временную защиту, они потеряют этот статус.

Второй вариант рассматривает повторную регистрацию онлайн без необходимости лично идти в отделение МВД и физически вклеивать новую визу.

«Иностранцы получили бы подтверждение того, что они прошли регистрацию, необходимую для продления временной защиты, а успешная регистрация означала бы фактическое продление вида на жительство в форме временной защиты», — поясняется в отчете.

Кроме того, законодатели подчеркивают, что 65% заявителей, имеющих право на получение гуманитарной помощи, общаются с учреждениями посредством электронной связи.

«Помощь с регистрацией могут предоставить общественные организации или Центры содействия интеграции иностранцев», — говорится в пояснительном отчете.

«Есть смысл решать этот вопрос онлайн, а людям, не имеющим доступа, все равно понадобится кто-нибудь, кто им поможет. Они должны зарегистрироваться, другой альтернативы нет», — говорит исследовательница Консорциума неправительственных организаций Бланка Толларова. Она добавляет, что многое будет зависеть от организации онлайн-регистрации — насколько будет понятно, что беженцы должны писать в отдельных графах.

Поправка также касается ситуаций, когда беженцы обращаются за временной защитой по истечении срока действия первой визы. К примеру, потому, что не успевают зарегистрироваться в течение данного времени. Как ранее сообщало издание Seznam Zprávy, в таких ситуациях ничто не мешает им подать новое заявление, но будет учитываться предыдущий период пребывания в Чехии. Это означает, что они больше не будут иметь право на бесплатное медицинское страхование или гуманитарную помощь в размере 5 000 крон.

Внесение комментариев к поправке продолжится до начала ноября. Принимать ее будут в ускоренном порядке, чтобы изменения вступили в силу с января 2023 года.

Помните, что данная поправка все еще находится в режиме обсуждения. Все детали будут уточняться, следите за новостями на 420on. — Прим. ред.





Источник: seznamzpravy.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:

YouTube – 257 самых используемых чешских слов. Чешский язык с нуля

YouTube – Чешский язык • Ориентирование в городе • Как пройти?

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии

Instagram – фото- и видеоновости каждый день