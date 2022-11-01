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Чехия установит одинаковые размеры компенсаций для тех, кто предоставляет жилье беженцам.

Чехия установит одинаковые размеры компенсаций для тех, кто предоставляет жилье беженцам.

Партнер рубрики:
Kochy
04 ноября
10:30
162
​Компенсации юридическим лицам и пособие солидарности домохозяйствам, предоставившим убежище военным беженцам из Украины, должны быть унифицированы, предлагает Министерство труда и социальных дел Чехии.

Чехия установит одинаковые размеры компенсаций для тех, кто предоставляет жилье беженцам.

Как сообщил министр труда Мариан Юречка, в настоящее время, если, например, гостиница или пансионат предоставляет бесплатное жилье беженцам войны, государство предоставляет компенсацию в размере 250 крон на человека в день. Эту сумму планируется увеличить до 350 крон. 

Таким образом, владелец гостиницы или пансионат может получить от государства финансовую поддержку в размере до 30 000 крон для семьи из четырех человек. Если украинская семья из четырех человек проживает в чешском домохозяйстве, они имеют право на так называемое солидарное пособие в размере 9 000 крон в месяц, если они живут вместе, и 14 000 крон, если домохозяйство предоставляет отдельное жилье. 

Министр труда Мариан Юречка (KDU-ČSL) признал, что ведется работа по унификации помощи в размещении, чтобы вместо компенсации и юридические лица обращались за аналогичным взносом солидарности после 150 дней размещения беженцев.

«Это станет предметом переговоров в ближайшие дни, чтобы принцип солидарного взноса для чешских домохозяйств, который мы предоставляем физическим лицам, также мог быть передан юридическим лицам, имеющим больший жилищный фонд. Чтобы даже неправительственные организации могли использовать этот инструмент, который более эффективен и дешевле с точки зрения государственных расходов», — сказал министр.

По его словам, его ведомство намерено в ближайшие дни проработать идею совместно с МВД и Ассоциацией регионов.

«Я не буду называть дату, когда система запустится, мы находимся в ситуации, когда последние две недели идет интенсивная подготовка», — сказал Мариан Юречка, добавив важную деталь, что государство должно предоставить юридическим лицам такие же финансовые суммы как солидарные домохозяйства. Из его слов следует, что не следует учитывать, что гостиницы или общежития будут иметь другую финансовую поддержку в рамках взноса.

Бесплатное проживание на 150 дней

В рамках предстоящей поправки к закону lex Ukraine предполагается, что государство будет компенсировать бесплатное проживание военных беженцев только в течение первых 150 дней.

Вышеупомянутое продление взноса солидарности, таким образом, представляет собой ответ на вопрос о том, как Чешская Республика попытается позаботиться о беженцах из Украины, которые не смогут обеспечить себя жильем.

«Для нас очень важно, чтобы этой зимой у людей было жилье и крыша над головой», — объясняет Юречка.

В то же время организации, помогающие беженцам, раскритиковали запланированное ограничение компенсационных выплат до 150 дней.

«С нашей точки зрения, это очень опасно, последующего жилья нет», — предупредила Магда Фалтова, директор Ассоциации интеграции и миграции. 

«Нет ни переходного периода, ни периода уведомления, ни того, что произойдет, если беженцы не договорятся о цене, вообще нет переходной меры», — беспокоится Бланка Толларова, исследователь Консорциума неправительственных организаций, работающих с мигрантами, уточнив, что в соответствии с ним невозможно прекратить экстренное пребывание беженцев, если военный конфликт продолжится. 

Поэтому консорциум предлагает продлить бесплатное размещение военных беженцев на один год и таким образом использовать время для разработки системы поддержки размещения. 

Источник: seznamzpravy.cz

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