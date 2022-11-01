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«Выследил девушку и пытался повалить ее на землю». Полиция задержала маньяка и ищет других его жертв в Чехии

«Выследил девушку и пытался повалить ее на землю». Полиция задержала маньяка и ищет других его жертв в Чехии

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anastasiia-kn
10 ноября
11:36
338
Пражские следователи расследуют дело мужчины, который преследовал несовершеннолетних девушек в пражском районе Чаковице. По версии полиции, мужчина напал на одну из своих жертв и попытаться повалить ее на землю. Когда его поймала полиция, он признался в преступлении и заявил, что следил еще за несколькими жертвами. Полиция ищет других пострадавших.

«Выследил девушку и пытался повалить ее на землю». Полиция задержала маньяка и ищет других его жертв в Чехии

Пражские следователи по уголовным делам из отдела нравственности работают над расследованием случаев, когда мужчина преследовал несовершеннолетних в Чехии. 

«Мужчина выбирал себе жертв, преследовал их и как минимум в одном случае попытался повалить несовершеннолетнюю на землю», — сообщил представитель полиции Ян Данек в Twitter. 

Он добавил, что другие пострадавшие девушки не обращались в полицию — самое время это сделать.

Чтобы заявить о случае, который произошел с вами, вашей знакомой или дочерью, просят обращаться по телефону 735 780 314.

Источник: prazska.drbna.cz

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