«Выследил девушку и пытался повалить ее на землю». Полиция задержала маньяка и ищет других его жертв в Чехии

Пражские следователи по уголовным делам из отдела нравственности работают над расследованием случаев, когда мужчина преследовал несовершеннолетних в Чехии.
«Мужчина выбирал себе жертв, преследовал их и как минимум в одном случае попытался повалить несовершеннолетнюю на землю», — сообщил представитель полиции Ян Данек в Twitter.
Он добавил, что другие пострадавшие девушки не обращались в полицию — самое время это сделать.
Чтобы заявить о случае, который произошел с вами, вашей знакомой или дочерью, просят обращаться по телефону 735 780 314.
Источник: prazska.drbna.cz
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