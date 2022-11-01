В Чехии появится реестр преступников-педофилов, которым будет запрещено работать с детьми

Минюст Чехии предлагает создать реестр опасных сексуальных преступников. В него войдут лица, осужденные за насилие над детьми.

— Всем, кто окажется в списке, будет запрещено воспитывать и обучать детей, быть детским спортивным тренером, преподавать в детских кружках и работать в детских лагерях.

— «Детский сертификат» будет служить подтверждающим документом о том, что люди, работающие с детьми, не состоят на учете в реестре.

Министерство пошло на этот шаг из-за случаев, когда правонарушители продолжали работать с детьми и совершать преступления, несмотря на то, что ранее были осуждены.

Например, в марте 2008 года 18-летний Ян Р. из Либереца изнасиловал в парке несовершеннолетнюю во второй раз за короткий период времени. Несколькими месяцами ранее он получил условный срок за изнасилование другого ребенка. Во второй раз суд уже отправил его в тюрьму на шесть лет.

Тем не менее через некоторое время Ян Р. смог основать детский кружок и организовать частные присмотры за детьми, мероприятия выходного дня и лагеря. Почему? Потому, что мог. Ни один закон не запрещал ему это делать. В феврале этого года он изнасиловал еще семерых детей в одном из лагерей — самому младшему не было и пяти лет.

В будущем все поменяется — Минюст Чехии предлагает лучший способ защитить детей.

«Результатом регистрации в этом реестре должна стать невозможность осуществления деятельности, ориентированной в первую очередь на детей или предполагающей постоянную работу с ними», — говорит пресс-секретарь Министерства юстиции Владимир Ржепка.

Точком для начала разработки проекта нового закона стало дело в Либереце, но оно далеко не единственное. Каждый год полиция расследует около тридцати случаев преступлений против детей со стороны лица, которое должно было за ними присматривать.

Кто попадет в реестр?

Правонарушители, осужденные за преступления на сексуальной почве в отношении детей – за изнасилование, сексуальные надругательства, сексуальное принуждение, преступления, связанные с детской порнографией, проституцией или соблазнением.

Кто и как будет принимать решение о регистрации правонарушителей в реестре, пока не решено, но есть два возможных варианта. Преступники или будут включены в список автоматически, или по решению суда.

Министр Блажек склоняется ко второму варианту и упоминает о «нежелательных последствиях автоматической регистрации»:

«В реестр тогда попадут и правонарушители, которые не представляют реальной опасности для детей. Например, пятнадцатилетний юноша, совершающий добровольный половой акт с четырнадцатилетней девочкой», — пишет он в своем отчете.

Минобразования составило список всех профессий и видов деятельности, подпадающих под понятие «работа с детьми». Это не только учителя, воспитатели, психологи, инструкторы в школах и некоммерческих организациях, но и дворники, ремонтники, охранники и носильщики в школах, домах молодежи и интернатах, но и те, кто организовывает дискуссии, семинары и представления в школах.

Окончательного перечня, какие именно профессии и виды деятельности будут запрещены для правонарушителей, политики пока не предоставили.

Постоянный или временный запрет?

Пока неясно, как долго будет действовать запрет. Татьяна Мала из партии ANO, возглавляющая подкомитет по вопросам домашнего и сексуального насилия, настаивает на том, чтобы суды могли навсегда запретить правонарушителям работать с детьми.

По словам заведующего психиатрической клиникой Главного университетского госпиталя в Праге Мартина Андерса, продолжительность запрета должна зависеть о того, было ли преступление совершено один раз или многократно.

«Когда человек делает единожды, осознает ошибку, вылечивается, и это больше не повторяется, то это другое, нежели когда кто-то совершает это 15 раз», — говорит Андерс.

По словам пресс-секретаря Министерства юстиции Владимира Ржепки, продолжительность запрета еще будет обсуждаться, но ведомство считает, что запрет будет долгосрочным и что остальное будут решать суды — надо ли, чтобы нарушитель остался на учете, или можно было бы его уже вычеркнуть из списка.

Родители смогут проверить, кому они доверяют детей

Предложение также включает способ проверки соблюдения запрета зарегистрированными правонарушителями. Например, родители могут проверить, не опасны ли люди, которым они доверяют своих детей. Политики предлагают создать «детский сертификат», который будет использоваться людьми, работающими с детьми, чтобы подтвердить, что они не внесены в реестр.

Реестр не будет публичным, и запросить сертификат смогут только те, кого он непосредственно касается. Поэтому, например, нельзя будет проверить соседа.

Однако, по предложению министерства, родители или организатор лагеря могут попросить, например, инструктора показать им удостоверение.

«Если инструктор отказывается доказать, что он не зарегистрирован в реестре, это сигнал, что в интересах организатора нанять кого-то другого», — говорит Ржепка.

Преподавать только с сертификатом

По словам депутата Малы из подкомитета по вопросам домашнего и сексуального насилия, учителя также должны представить справку в обязательном порядке.

«Я буду настаивать на том, чтобы "детский сертификат" был таким же квалификационным требованием, как и справка о несудимости, которую учителя предъявляют сегодня перед началом работы в школе», — заявила она, добавив, что тот, кто не предъявит аттестат, не сможет преподавать.

Учителя, которые уже работают в школе, также должны будут предоставить сертификаты по запросу.

Помимо Министерства юстиции над подготовкой реестра и «детского сертификата» также работают министерства внутренних дел, образования, а также минтруда.

«Я понимаю, что это очень серьезная проблема, которую нельзя недооценивать. Сексуальное насилие над детьми в любой форме имеет очень серьезные и часто пожизненные последствия для жертв. Поэтому мы сотрудничаем с Министерством юстиции», — написал министр внутренних дел Вит Ракушан в подкомитет Палаты представителей по домашнему и сексуальному насилию и предложил, чтобы люди могли получить «детский сертификат» в отделениях CzechPoint или запросить онлайн на сайте Portálu občana, которое находится в ведении министерства.

Источник: irozhlas.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:

YouTube – Все, что вы не знали о страховании иностранцев в Чехии (2022)

YouTube – Чешский язык • Ориентирование в городе • Как пройти?

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии

Instagram – фото- и видеоновости каждый день