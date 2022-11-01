В чешских магазинах начались зимние распродажи

Едва закончился предрождественский шоппинг, люди устремились за товарами по зимним скидкам — в магазинах одежды и обуви скидки доходят до 70%, дешевле также продается электроника и спортивные товары. Продавцам часто приходится распродавать вещи в наличии, чтобы освободить место для новых товаров.

Хотя позавчера был рабочий день, сотни людей отправились за покупками в центр IGY.

«Очевидно, что наших покупателей привлекли скидки, а на некоторые товары — весьма значительные. Конечно, скидка зависит от вида товара», — рассказала во вторник продавщица магазина одежды New Yorker в торговом центре IGY в Ческе-Будеёвице. Например, джинсы, которые до скидки стоили 949 крон, во вторник покупатель мог найти на 400 крон дешевле. Сеть ССС и обувной магазин Deichmann также предлагали скидки до 50% процентов, как и A3 Sport.

«Мы как раз меняем ценники, и в некоторых случаях скидки действительно большие», — сказала девушка за прилавком.

«Я в отпуске, поэтому, конечно же, пришел посмотреть, что предлагается со скидками. Например, зимняя одежда немного подешевела», — сказал Мартин Филип.

Один из торговых центров Млада-Болеслава был почти так же наводнен покупателями, как и до 24 декабря.

«Нам привезут новые коллекции, поэтому, чтобы освободить больше места, компании открыли распродажи», — пояснила продавщица в одном из магазинов одежды.

«Дети наши давно уже взрослые и с нами не живут, поэтому под елку на Рождество класть подарки не нужно. Мы порадуем себя подарками сейчас, но уже подороже. Пришли за телевизором, который продается вот в этом магазине. Сэкономим, может быть, пару тысяч, нам как раз подходит», — сказал покупатель, направлявшийся в магазин электроники с женой.

Возврат подарков

После рождественских праздников многие пражские магазины делают ставку именно на скидки. Для кого-то, впрочем, это уже слишком скучное слово, как и «акция», поэтому витрины и баннеры завлекали покупателей «ликвидацией».

В торговом центре Stromovka na Letné благодаря скидкам можно купить обувь вполовину дешевле по сравнению с предрождественским периодом. Несмотря на выгодное предложение, магазин был пуст. «Люди, наверное, пока присматриваются», — предположила продавщица.

В Йиглаве также начали привлекать покупателей скидками до 70%. Большинство из людей уже с утра направлялись в ТЦ CityPark. Сами продавцы ожидали большего ажиотажа во второй половине дня и в целом отмечали, что лишь часть покупателей пошла за скидками, многие из них пришли вернуть или обменять не подошедшие или неправильно подобранные подарки.

«Куртка мужу тесновата, поэтому мы сразу же пошли ее менять. Я, с другой стороны, могу тут присмотреть кое-что для себя на деньги, которые подарил мне муж», — призналась Власта из небольшого села в Йиглавском районе.

В торговом центре Forum Nová Karolina в центре Остравы также объявили о снижении цен до 50%. В одном из крупнейших торговых центров Моравско-Силезского мегаполиса было полно покупателей, но некоторые были разочарованы.

«Жена уговорила меня пойти за одеждой для дочек. Выгоды особой не вижу, пока мы купили только обувь, но не по распродаже», — рассказал один из покупателей, стоявший перед магазином электротоваров. «Жена ходит по магазинам с девочками, и я отошел посмотреть на телевизоры. Мне понравились два, но когда я сравнил цены в интернете, то обнаружил, что в некоторых интернет-магазинах они даже дешевле», — добавил мужчина.

Источник: novinky.cz

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