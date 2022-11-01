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Выборы президента Чехии в посольстве в Киеве были прерваны российским ракетным обстрелом

Выборы президента Чехии в посольстве в Киеве были прерваны российским ракетным обстрелом

Партнер рубрики:
Kochy
14 января
10:01
568
​В столице Украины Киеве утром 14 января прогремело несколько взрывов, было объявлено воздушное предупреждение и власти сообщили о нападении на инфраструктуру. Об этом пишет сервер «Украинская правда». Голосование на президентских выборах в посольстве Чехии из-за нападения на Киев было прервано.

Выборы президента Чехии в посольстве в Киеве были прерваны российским ракетным обстрелом

«Избирательная комиссия находится здесь в укрытии, все в порядке», — сообщил глава консульского отдела посольства Мартин Мужик. Пока неясно, когда возобновится голосование.

В городе было слышно как минимум четыре взрыва. По данным издания, сработала ПВО.

«Телеграм-каналы, которые следят за российскими обстрелами, пишут, что столица может быть атакована баллистическими ракетами», — сообщила «Украинская правда».

Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей не выходить на улицу. «Взрывы в Днепровском районе. Все службы выезжают на место. Оставайтесь в укрытии!» — цитирует Кличко УНИАН.

Мэр Харькова также заявил о нападении на инфраструктуру утром 14 января. По его словам, город был поражен двумя зенитными ракетами С-300, которые российская армия использует для наземных целей.

Источник: novinky.cz

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