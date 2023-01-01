ФОТО: Тысячи людей протестуют на Вацлавской площади против бедности

Тысячи людей собрались на Вацлавской площади в Праге днем ​​11 марта на демонстрацию "Чехия против бедности". Организатор демонстрации — Йиндржих Райхл, который возглавляет партию Respekt Odbornost (PRO).

Протестующие заполнили верхнюю часть Вацлавской площади, они держали в руках флаги Чехии и транспаранты с призывами к отставке правительства. На плакатах написано «Долой Фиалу шута», «Берут у государства, прибавляют себе» или «Остановите войну, остановите НАТО», протестующие скандировали «Позор!», «В отставку!» и «Негодяи!».

«Сегодня мы собрались вместе, чтобы противостоять этой беде. Чтобы этой страной больше никогда не правили интересы транснациональных корпораций, а чтобы нами управляло правительство, которое будет ставить интересы граждан Чешской Республики на первое место», — сказал Райхл.

Адвокат Ондржей Достал заявил, что поправка правительства о заниженной оценке пенсий неконституционна. Он также отметил, что некоторые из выступающих на митинге также будут ездить по селам и городам и проводить беседы с горожанами.

Среди прочих запланировано выступление сенатора Яны Звиртек Гампловой и Томаша Нильсена.

За происходящим на площади наблюдали десятки полицейских.

Райхл уже заявлял, что обнищание Чехии происходит в основном из-за саморазрушительной энергетической политики Евросоюза, которую бездумно продвигает чешское правительство. Партия PRO ранее обратилась с письмом к правительству, в котором призвала его, среди прочего, не допустить ограничения свободы слова операторами социальных сетей или ввести юридическое обязательство для СМИ предоставлять объективную и взвешенную информацию. Согласно идеям PRO, Кабинет министров должен получить 100-процентный контроль над ČEZ, в котором ему сейчас принадлежит около 70% акций, а также государство должно отказаться от системы торговли квотами на выбросы.

PRO также хочет, чтобы правительство явно стремилось к мирному решению войны в Украине, включая возможную организацию мирной конференции в Чехии. По ее словам, Кабмин также должен прекратить поставки военной техники в Украину.

Источник: novinky.cz

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