В Чехии открылся агросалон Země živitelka: Фиала обсудит с аграриями цены на продукты питания
24 АВГУСТА 2023
14:30
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В Ческе-Будеёвице начал работу международный агросалон Země živitelka. На выставке представлено более 600 экспонентов. На открытие прибыл и премьер-министр Петр Фиала (ODS), который сегодня обсудит с представителями отрасли цены на продукты питания и прибыль продовольственных компаний.
Важно поддерживать качество чешской почвы и мотивировать фермеров заботиться о земле, заявил сегодня министр сельского хозяйства Марек Выборный (KDU-ČSL). Аграрная палата объявит результаты урожая этого года во время выставки Agrosalon. Выставка продлится до 29 августа, и в прошлом году ее посетило более 114 000 человек.
«Тема этого года — «На пути к устойчивому развитию». Я считаю, что это будущее, которое имеет решающее значение для чешских фермеров, производителей продуктов питания и потребителей. Мы не хотим, чтобы 50-й год (проведения выставки) стал концом возможности отпраздновать сбор урожая, поблагодарить фермеров. Для этого нам необходимо сохранить качественную чешскую почву в ландшафте, чтобы у нас были фермеры, которые будут мотивированы заботиться о земле, чтобы она сохранилась для последующих поколений. Именно эту поддержку мы, Министерство сельского хозяйства, хотим направить в этом году и в последующие годы на поддержку точного земледелия», — сказал сегодня Выборный в интервью ČTK. Точное земледелие — это земледелие, в котором используются новые технологии, такие как GPS.
Среди политиков, участвующих в выставке, — председатель Сената Милош Выстрчил (ODS), а в пятницу ожидается приезд министра труда и социальных дел Мариана Юречки (KDU-ČSL), бывшего министра сельского хозяйства. Сегодня утром стенд Продовольственной палаты на Агросалоне посетит бывший президент Вацлав Клаус. Приедут также сенатор и неудавшийся кандидат в президенты Иржи Драгош и министр сельского хозяйства Словакии Юзеф Биреш. Когда сегодня на открытии выставки прозвучало имя премьер-министра Петра Фиалы, некоторые люди освистали его.
Программа выставки обширна. Посетители увидят самый мощный серийный трактор, исторические и современные сельскохозяйственные машины. После долгого времени в агросалон вернулись пчеловоды. Люди увидят домашний скот, представителей генетического резерва чешских коров и лошадей. Плата за вход на выставку осталась такой же, как и в прошлом году, — 200 крон. Организаторы ожидают рекордного количества посетителей.
Země živitelka — крупнейшее мероприятие, организуемое Выставочным центром в Будейовицах. Площадь выставочной территории составляет 25 гектаров, площадь выставочных павильонов — 6 000 кв. м.
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