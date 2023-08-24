Бывший парень чуть не задушил девушку кабелем, теперь она прикована к постели. Родители организовали сбор средств

Весной этого года Остравский областной суд отправил 36-летнего Ярослава Гудеца в тюрьму на 12 лет за заранее спланированное убийство, которое в итоге закончилось лишь покушением.





Гудец ворвался в квартиру своей бывшей подруги под предлогом возврата кольца, повалил ее на кровать и задушил сначала руками, а затем шнуром от щипцов для завивки волос. Когда она потеряла сознание, он, видимо, понял, что натворил, и вызвал «скорую помощь». Все нападение длилось около часа, в течение которого Петра получила обширные повреждения головного мозга. Это привело к эпилепсии и тяжелым нарушениям сознания.





Однако в итоге суд прибег к мягкому наказанию, поскольку Гудец во всем признался и раскаялся. Он получил 12 лет за нанесение увечий, но это не вернет здоровья его бывшей девушке.





До нападения девушка была полна жизни и собиралась начать учебу в университете.





«Она полностью и неустанно использовала каждую минуту своей жизни для учебы в университете, изучения двух языков, своей работы, спорта, графического дизайна или игры на клавиатуре. Она много работала, вела здоровый образ жизни, любила природу и активно интересовалась экологией», — рассказала ее мать Милуше Воячкова.





Все закончилось после того, как она рассталась со своим партнером, который не выдержал этого и решил лишить ее жизни. Врачи спасли ее, но последствия этого останутся на всю жизнь.





«Первые несколько недель Петра находилась в состоянии искусственного сна, а более полугода — на искусственной вентиляции легких. Ситуация осложнялась постоянными рецидивирующими воспалениями и тяжелыми госпитальными инфекциями. Это было время постоянного страха за жизнь Петры. Мы ежедневно навещали ее в больнице, разговаривали с ней, говорили, как мы ее любим, как скучаем и как она нам нужна», — добавила мама молодой женщины.





Со временем врачам удалось постепенно стабилизировать состояние Петры, и в конце концов она перешла на самостоятельное дыхание, в котором успешно пребывает. Однако у нее есть проблемы не только с передвижением, но и с приемом пищи. Поэтому она получает жидкую пищу через трубку, введенную непосредственно в желудок. Спустя более чем десять месяцев она была недавно выписана из больницы, и это стало для нее большой переменой.





«У нее были периоды, когда она много плакала, но теперь у нее часто бывают дни, когда она улыбается или даже смеется. Мы редко слышим ее голос, но мы убеждены, что в домашней обстановке Петра меняется к лучшему. Мы также обещаем, что в специализированном реабилитационном центре, где мы можем активно помогать, ее состояние улучшится еще больше. Но это медленный, пожизненный процесс», — добавила мать.





Деньги, полученные в ходе сбора средств , будут направлены на покрытие расходов, связанных с лечением и уходом за Петрой. Медицинская страховка покрывает лишь небольшую часть расходов. Сейчас уже собрано свыше двух миллионов крон.





«Отец Петры уже на пенсии, а ее мама вынуждена закрыть свой бизнес, чтобы заботиться о Петре. Помимо необходимых регулярных закупок большого количества медицинского и санитарно-гигиенического оборудования, мы хотели бы, чтобы Петра находилась на платной основе в специализированном медучреждении. Здесь ей проведут интенсивную терапию и программы, которые позволят улучшить состояние здоровья и качество ее не очень счастливой жизни. Мы также планируем провести терапию стволовыми клетками, которая дает Петре большой шанс добиться значительного прогресса в лечении последствий тяжелой травмы», — добавил друг Петры Ян Бероусек, помогающий ее родителям.











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