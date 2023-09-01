Полицейские в Праге ночью преследовали мотоциклиста в туннеле. Погоня окончилась трагедией

Полиция заметила мотоциклиста после трех часов ночи в Праге 4 и захотела его остановить. Однако он отказался остановиться и помчался по ночной Праге. Впоследствии он въехал в туннель в направлении Смихова.

«Мотоциклист из-за высокой скорости не справился с управлением и разбился в туннеле Злихов. Полицейские патрули оказали ему медицинскую помощь, но мужчина скончался на месте», — сообщила пресс-секретарь полиции Виолета Сиржиштова.

Полиция пока не установила личность мотоциклиста. Также неизвестна причина, по которой он отказался остановиться. Поскольку смерть наступила во время погони, обстоятельства будет расследовать контрольный отдел, как обычно в подобных случаях.

Злиховский тоннель был закрыт до 7:30, после чего открыли правую полосу. В первый учебный день закрытый тоннель серьезно осложнил движение транспорта в Праге. Пробки образовались и на окружной автодороге, на Модржанской и Страконицкой улицах и на других автоподъездах к столице.











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