Пражский зоопарк был вынужден усыпить белую медведицу Берту

После рождения в 2003 году Берту приняли за медвежонка-самца. Композитор Петр Гапка выбрал для него имя Альберт, а когда выяснилось, что белый медвежонок — самка, Альберта переименовали в Берту.

В зоопарке напомнили, что некоторое время Берта жила вместе со своей матерью Борой, но после того, как она повзрослела, самок пришлось разделить в вольере.

«Появление в 2009 году медвежонка Тома принесло семье успокоение. Сотрудники зоопарка попытались познакомить троицу, и результат превзошел ожидания: все три медведя прекрасно ужились вместе», — написали в зоопарке в память о Берте.

Она и Том, который на четыре года младше, прекрасно дополняли друг друга.

Новая самка не появится в существующем помещении. Зоопарк планирует построить новую экспозицию под названием «Арктика».

«Что касается одинокого Тома, то сегодня мы обсудили с куратором Павлом Брандлом возможность попросить координатора разместить еще одного самца, чтобы он составил Тому компанию на время строительства Арктики», — сообщил в Facebook Мирослав Бобек, директор Пражского зоопарка.











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