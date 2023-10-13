В Праге 15 октября пройдет пропалестинская демонстрация

Об этом сообщил пресс-секретарь пражской полиции Ян Данек. По словам пресс-секретаря администрации Праги Вита Хофмана, мэрия оценила мероприятие как рискованное, поэтому представители власти будут присутствовать на месте событий и могут его разогнать. Демонстрация организована гражданской инициативой «Не нашим именем! — Инициатива за справедливый мир на Ближнем Востоке».





«Как всегда в таких случаях на месте проведения демонстрации будут присутствовать полицейские, а также коллеги из криминальной службы и антиконфликтной группы», — сообщил Ян Данек.





По сообщениям, появившимся в сети X, после нападения ХАМАС на Израиль полицейские по всей Чехии взяли под охрану еврейские памятники и другие объекты. Информации о текущей угрозе пока не появилось, но чешские полицейские сотрудничают с другими службами безопасности и, например, отслеживают социальные сети на предмет возможной ненавистнической риторики.





Представитель мэрии Вит Хофман заявил, что существует лишь очень ограниченное число ситуаций, когда власти могут запретить объявленное собрание, например, если оно совпадает с другим мероприятием или если объявленная цель подстрекает к насилию или расовой сегрегации. Однако, по его словам, это не относится к сегодняшней демонстрации.





«Однако в случае с воскресным митингом мы оценили риск того, что его участники могут произнести речи, противоречащие законодательству, учитывая его направленность, поэтому мы находимся в тесном контакте с чешской полицией и вместе будем осуществлять надзор за проведением митинга. Это также связано с тем, что существует высокая вероятность того, что на месте проведения акции состоится стихийный контрмитинг в поддержку действий Израиля», — добавил пресс-секретарь.





Организаторы заявили, что цель мероприятия — почтить память всех жертв в Израиле и Палестине, независимо от их происхождения. По их словам, коллективное наказание палестинцев в Газе не является выходом из многолетней спирали насилия, и целью должно быть взаимное прекращение огня, немедленное освобождение заключенных и последующее открытие пути к справедливому урегулированию между двумя народами. «Мы требуем немедленного прекращения бомбардировок Газы и отказа правительства Чехии от поддержки Израиля в ответных ударах, которые приведут лишь к гибели тысяч людей и разрушению страны», — говорится в пресс-релизе.





Израиль наносит массированные авиаудары и обстреливает сектор Газа в ответ на атаки боевиков радикального движения ХАМАС, унесшие в минувшую субботу более 1300 жизней. По данным агентства Reuters, на многих телах погибших израильтян видны следы пыток. У некоторых были отрублены руки, ноги или головы. Согласно сегодняшнему заявлению палестинского министерства здравоохранения, в результате израильских атак на сектор Газа погибло более 2300 человек.