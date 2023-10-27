Новый облик Главного вокзала Праги: жилые квартиры и бизнес-центры под стук колес поездов
27 октября 2023
15:30
743
Компания Penta Real Estate в сотрудничестве с Чешскими железными дорогами и проектной компанией Sudop планирует построить квартал домов над путями главного железнодорожного вокзала Праги. Стоимость всего строительства составит несколько миллиардов крон.
Компания Penta Real Estate завершила амбициозный проект под названием Masaryčka. Он открылся для посетителей осенью и является первым этапом масштабной реконструкции центра Праги, которую готовит Penta. Концепция проекта заключается в создании перекрытия над путями Главного железнодорожного вокзала, что открывает возможность строительства квартир или офисных зданий на новом путевом мосту. Планируемые здания будут иметь четыре-пять этажей и спроектированы таким образом, чтобы не загораживать вид на Пражский Град. Мирослав Купец, генеральный директор компании ČD, оценивает стоимость проекта в несколько миллиардов крон. Финансирование планируется осуществлять за счет собственных средств и банковских кредитов.
Реконструкция внесет значительные изменения в ранее заброшенный район Главного вокзала, или Hlavák, как его называют жители Праги. В результате реконструкции путей появятся одни из самых выгодных земельных участков в Праге, которые станут основой для будущих миллиардных застроек. Ликвидация автостоянки на крыше вокзала и преобразование общественного пространства Врхлицких Садов — это следующие шаги в рамках проекта реконструкции.
Проект не только обещает новые возможности для жилья и бизнеса в центре города, но и учитывает потребности растущего числа пассажиров. Реконструкция станции соответствует тенденции перестройки платформ в западных мегаполисах, как, например, в случае с новым вокзалом в Вене. С точки зрения доступности и пропускной способности проект является значительным шагом на пути к созданию более эффективного и современного вокзала.
Окончательный вид проекта, доля зеленых насаждений и точный состав зданий пока неизвестны. «Эта территория требует концептуального подхода, мы должны провести рабочее совещание, подобное проекту Florenc 21 или четвертому квадранту в Дейвице. В него обязательно должно войти такое важное общественное здание, как Национальная библиотека. Библиотеки — это не просто склады для книг, а современные культурные центры», — сказал Петр Главачек, заместитель министра территориального развития. Penta также допускает создание нового выразительного общественного здания.
Топ новостей
Формат: текст
Все новости
Формат: фото и видео
Полезный контент
Формат: видео
Все новости
Формат: дискуссия
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
27 ОКТЯБРЯ 2023
20:00
508
27 ОКТЯБРЯ 2023
19:15
454
27 ОКТЯБРЯ 2023
14:30
921
27 ОКТЯБРЯ 2023
13:30
855
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
22:30
17:30
Новостройка с готовыми квартирами от 1.8 млн. Крон в 15 мин. от Праги 6. Аренда 4% годовых.