Компания Penta Real Estate завершила амбициозный проект под названием Masaryčka. Он открылся для посетителей осенью и является первым этапом масштабной реконструкции центра Праги, которую готовит Penta. Концепция проекта заключается в создании перекрытия над путями Главного железнодорожного вокзала, что открывает возможность строительства квартир или офисных зданий на новом путевом мосту. Планируемые здания будут иметь четыре-пять этажей и спроектированы таким образом, чтобы не загораживать вид на Пражский Град. Мирослав Купец, генеральный директор компании ČD, оценивает стоимость проекта в несколько миллиардов крон. Финансирование планируется осуществлять за счет собственных средств и банковских кредитов.

Реконструкция внесет значительные изменения в ранее заброшенный район Главного вокзала, или Hlavák, как его называют жители Праги. В результате реконструкции путей появятся одни из самых выгодных земельных участков в Праге, которые станут основой для будущих миллиардных застроек. Ликвидация автостоянки на крыше вокзала и преобразование общественного пространства Врхлицких Садов — это следующие шаги в рамках проекта реконструкции.

Проект не только обещает новые возможности для жилья и бизнеса в центре города, но и учитывает потребности растущего числа пассажиров. Реконструкция станции соответствует тенденции перестройки платформ в западных мегаполисах, как, например, в случае с новым вокзалом в Вене. С точки зрения доступности и пропускной способности проект является значительным шагом на пути к созданию более эффективного и современного вокзала.

Окончательный вид проекта, доля зеленых насаждений и точный состав зданий пока неизвестны. «Эта территория требует концептуального подхода, мы должны провести рабочее совещание, подобное проекту Florenc 21 или четвертому квадранту в Дейвице. В него обязательно должно войти такое важное общественное здание, как Национальная библиотека. Библиотеки — это не просто склады для книг, а современные культурные центры», — сказал Петр Главачек, заместитель министра территориального развития. Penta также допускает создание нового выразительного общественного здания.