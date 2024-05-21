Женщина в киоске табачных изделий продавала электронные сигареты детям. Ей грозит штраф до двух миллионов крон
23 мая 2024
14:00
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Полицейские в Ческе-Будеевице во вторник задержали 53-летнюю женщину, продававшую электронные сигареты детям. Ей грозит штраф в размере до 2 миллионов крон и запрет на предпринимательство на 2 года.
Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Вера Школькова.
«Во вторник днем патруль заметил молодую девушку, курящую электронную сигарету на автобусной остановке перед торговым центром „Меркурий“. Проверка личности показала, что ей всего 13 лет», — описала этот случай представительница полиции.
На автобусной остановке электронные сигареты были еще у двух 13-летних девочек. Все трое рассказали полицейским, что купили их неподалеку, в одном из магазинов на Ланновом проспекте.
«Девочки также указали полицейским на продавщицу, которая разрешила им купить сигареты, не проверив их возраст», — говорит Школькова.
Теперь женщине грозит штраф до 2 миллионов крон и двухлетний запрет на предпринимательскую деятельность. Делом займется отдел социальной и правовой защиты детей городского совета Ческе-Будеевице.
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