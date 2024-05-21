Женщина в киоске табачных изделий продавала электронные сигареты детям. Ей грозит штраф до двух миллионов крон

Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Вера Школькова.





«Во вторник днем патруль заметил молодую девушку, курящую электронную сигарету на автобусной остановке перед торговым центром „Меркурий“. Проверка личности показала, что ей всего 13 лет», — описала этот случай представительница полиции.





На автобусной остановке электронные сигареты были еще у двух 13-летних девочек. Все трое рассказали полицейским, что купили их неподалеку, в одном из магазинов на Ланновом проспекте.





«Девочки также указали полицейским на продавщицу, которая разрешила им купить сигареты, не проверив их возраст», — говорит Школькова.





Теперь женщине грозит штраф до 2 миллионов крон и двухлетний запрет на предпринимательскую деятельность. Делом займется отдел социальной и правовой защиты детей городского совета Ческе-Будеевице.