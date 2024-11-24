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Полиция Праги обвинила физиотерапевта в изнасиловании 11 клиенток

Новости 420on
26 ноября 2024
14:30
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Мужчину с ником «Maso», который оказывал услуги физиотерапевта в Праге и Брно, по решению суда отправили под стражу. Полиция считает, что жертв может быть больше, и призывает их сообщить об этом.
Об этом сообщил представитель полиции Ян Рыбанский.

На прошлой неделе полиция начала уголовное преследование 51-летнего физиотерапевта. По данным криминологов, отдельные нападения на сексуальной почве произошли с февраля прошлого года по июнь этого года в помещении его салона на улице Кармелитской в ​​Праге 1.

«На допросе пострадавшие женщины самостоятельно заявили, что это произошло непосредственно во время проводимых им лечебных процедур, когда они лежали полуобнаженными на массажной кровати», — написал Рыбанский о мужчине с более чем двадцатилетним стажем работы в этой сфере. «Небезынтересно, что обвиняемый, который сейчас находится под стражей, однажды публично заявил, что у него „золотые руки“», — добавил он.

Другие клиенты, которые считают, что этот физиотерапевт причинил им вред, могут позвонить либо на линию полиции 158, либо непосредственно к следователям по телефону 974 851 576.

Согласно действующему определению Уголовного кодекса, преступное деяние изнасилование совершается лицом, которое принуждает кого-либо к половому сношению силой или угрозой насилия или другого серьезного вреда либо использует при этом чью-либо беззащитность. Наказание — от шести месяцев до пяти лет лишения свободы. В случае тяжких телесных повреждений срок увеличивается до 5-12 лет. С января будет применяться новое определение, которое изменит изнасилование с действия, принуждаемого силой, на половой акт без согласия по принципу «нет значит нет». Достаточно жеста, плача или принятия оборонительной позиции, чтобы выразить неодобрение.
Чехия насилие преступность полиция Прага
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