Полиция Праги обвинила физиотерапевта в изнасиловании 11 клиенток

Об этом сообщил представитель полиции Ян Рыбанский.





На прошлой неделе полиция начала уголовное преследование 51-летнего физиотерапевта. По данным криминологов, отдельные нападения на сексуальной почве произошли с февраля прошлого года по июнь этого года в помещении его салона на улице Кармелитской в ​​Праге 1.





«На допросе пострадавшие женщины самостоятельно заявили, что это произошло непосредственно во время проводимых им лечебных процедур, когда они лежали полуобнаженными на массажной кровати», — написал Рыбанский о мужчине с более чем двадцатилетним стажем работы в этой сфере. «Небезынтересно, что обвиняемый, который сейчас находится под стражей, однажды публично заявил, что у него „золотые руки“», — добавил он.





Другие клиенты, которые считают, что этот физиотерапевт причинил им вред, могут позвонить либо на линию полиции 158, либо непосредственно к следователям по телефону 974 851 576.





Согласно действующему определению Уголовного кодекса, преступное деяние изнасилование совершается лицом, которое принуждает кого-либо к половому сношению силой или угрозой насилия или другого серьезного вреда либо использует при этом чью-либо беззащитность. Наказание — от шести месяцев до пяти лет лишения свободы. В случае тяжких телесных повреждений срок увеличивается до 5-12 лет. С января будет применяться новое определение, которое изменит изнасилование с действия, принуждаемого силой, на половой акт без согласия по принципу «нет значит нет». Достаточно жеста, плача или принятия оборонительной позиции, чтобы выразить неодобрение.