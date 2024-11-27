В Словакии задержали двух украинцев по подозрению в создании угрозы критической инфраструктуре

«На уровне разведки мы зафиксировали долгосрочную скоординированную деятельность определенной группы людей, которая демонстрирует признаки изощренной разведывательной деятельности и которая потенциально может повлиять на безопасность», — сказал Гашпар о возможной угрозе критической инфраструктуре Словакии.



Министр внутренних дел Матуш Шутай Эшток подтвердил, что в связи с этим были задержаны два человека, которые содержатся в СИЗО. «Дальнейшие действия продолжаются», — сказал министр. В эту группу должен был входить и словак с венгерским гражданством.



Во вторник в Михаловце на востоке страны словацкая полиция остановила и тщательно обыскала машину гражданина Украины в связи с этим делом. Полиция также обыскала коттедж в соседнем селе Винне, который арендует украинец. Там он прожил с женой и двумя детьми почти два года.



Гашпар далее заявил, что в другом случае, касающемся угроз взрыва в различных учреждениях, власти выявили подозреваемого, имя которого они не уточнили. По его словам, он находится за пределами Словакии, пишет ЧТК.