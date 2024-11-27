Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

В Словакии задержали двух украинцев по подозрению в создании угрозы критической инфраструктуре

Новости 420on
29 ноября 2024
09:00
505
Словацкие силы безопасности задержали двух граждан Украины по подозрению в создании угрозы критически важной инфраструктуре. 28 ноября в связи с этим состоялось заседание Совета государственной безопасности, сообщили представители Министерства внутренних дел. Глава Словацкой информационной службы (СИС) Павел Гашпар заявил, что Словакия также расследует дело об угрозах взрыва в адрес государственных учреждений.
«На уровне разведки мы зафиксировали долгосрочную скоординированную деятельность определенной группы людей, которая демонстрирует признаки изощренной разведывательной деятельности и которая потенциально может повлиять на безопасность», — сказал Гашпар о возможной угрозе критической инфраструктуре Словакии.

Министр внутренних дел Матуш Шутай Эшток подтвердил, что в связи с этим были задержаны два человека, которые содержатся в СИЗО. «Дальнейшие действия продолжаются», — сказал министр. В эту группу должен был входить и словак с венгерским гражданством.

Во вторник в Михаловце на востоке страны словацкая полиция остановила и тщательно обыскала машину гражданина Украины в связи с этим делом. Полиция также обыскала коттедж в соседнем селе Винне, который арендует украинец. Там он прожил с женой и двумя детьми почти два года. 

Гашпар далее заявил, что в другом случае, касающемся угроз взрыва в различных учреждениях, власти выявили подозреваемого, имя которого они не уточнили. По его словам, он находится за пределами Словакии, пишет ЧТК.
Чехия Словакия украинцы
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
13:00
29 НОЯБРЯ 2024
65
ОБЩЕСТВО
ПЛАТЕЖИ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ И ГАЗ В ЧЕХИИ ЗНАЧИТЕЛЬНО СНИЗЯТСЯ
12:15
29 НОЯБРЯ 2024
211
ОБЩЕСТВО
НА СЕВЕРЕ ЧЕХИИ В ГОРАХ ИДЕТ СИЛЬНЫЙ СНЕГ
10:00
29 НОЯБРЯ 2024
707
ОБЩЕСТВО
МЭР ЧЕШСКОГО ГОРОДА ПЛЬЗЕНЬ ПРЕДЛАГАЕТ ОТПРАВИТЬ УКРАИНСКИХ БЕЖЕНЦЕВ НА ВОЙНУ. «ЭТО ПОПУЛИЗМ», — ГОВОРЯТ В ODS
08:00
29 НОЯБРЯ 2024
450
ЭКОНОМИКА
КАЖДЫЙ СОТРУДНИК В ЧЕХИИ В СРЕДНЕМ ОТДАЕТ ГОСУДАРСТВУ 288 000 КРОН НАЛОГОВ И СБОРОВ В ГОД
22:00
28 НОЯБРЯ 2024
876
ЭКОНОМИКА
БЕНЗИНА И ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА ИЗ РОССИЙСКОЙ НЕФТИ СО СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛИ В ЧЕХИИ НЕ БУДЕТ
21:00
28 НОЯБРЯ 2024
1140
ПОЛИТИКА
НИ ОДИН ИЗ ЕВРОДЕПУТАТОВ ОТ ANO НЕ ПРОГОЛОСОВАЛ ЗА ПОДДЕРЖКУ УКРАИНЫ
19:00
28 НОЯБРЯ 2024
340
ОБЩЕСТВО
БАКСА ПРЕДЛАГАЕТ ОТМЕНИТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ РЕГИСТРАЦИЮ ЮТУБЕРОВ
18:00
28 НОЯБРЯ 2024
266
ОБЩЕСТВО
БЕСПЛАТНЫЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ НОМЕР ДЛЯ ЖЕРТВ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ. ОТВЕЧАЮТ КРУГЛОСУТОЧНО
16:30
28 НОЯБРЯ 2024
354
ЭКОНОМИКА
ЧЕХИЯ И ИТАЛИЯ ПРИЗЫВАЮТ ЕС СМЯГЧИТЬ ШТРАФЫ ДЛЯ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ПРОДАЮЩИХ НЕДОСТАТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ
15:00
28 НОЯБРЯ 2024
1004
ПОЛИТИКА
МОСКВА ОТВАЖИТСЯ БРОСИТЬ ВЫЗОВ НАТО? ОНА ПРОВЕРИТ ДЕЙСТВИЕ СТАТЬИ 5, СЧИТАЕТ ГЛАВА НЕМЕЦКОЙ РАЗВЕДКИ
13:00
28 НОЯБРЯ 2024
718
ЭКОНОМИКА
ЧЕШСКИЕ СМИ: РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ УПАЛ ДО САМОГО НИЗКОГО УРОВНЯ ПОЧТИ ЗА ТРИ ГОДА
10:30
28 НОЯБРЯ 2024
824
ЭКОНОМИКА
ЦЕНТРОБАНК ЧЕХИИ НЕ СТАЛ МЕНЯТЬ ПРАВИЛА ВЫДАЧИ ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ
09:30
28 НОЯБРЯ 2024
4560
ОБЩЕСТВО
ВНЕЗАПНО РАСПЛАТИЛСЯ С ДОЛГАМИ. ЛЮДИ В ЧЕХИИ НАШЛИ СПОСОБ АННУЛИРОВАТЬ КРЕДИТЫ
08:00
28 НОЯБРЯ 2024
844
ОБЩЕСТВО
ЧЕШСКИЙ СЕНАТОР ХОЧЕТ ОТПРАВЛЯТЬ БЕЗДОМНЫХ В ТЮРЬМУ. «ОНИ ПРЕДСТАВЛЯЮТ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ», — ГОВОРИТ ОН
21:00
27 НОЯБРЯ 2024
690
ЭКОНОМИКА
НЕУЖЕЛИ ЭНТУЗИАЗМ ОСЛАБЕЛ? СТОИМОСТЬ БИТКОИНА УПАЛА ПОЧТИ НА 200 000 КРОН ЗА НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ