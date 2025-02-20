Глава правительства Чехии: Наша поддержка Украины правильная и необходимая, она будет продолжаться

Российские войска начали широкомасштабное воздушное, морское и сухопутное наступление почти на всю территорию Украины со стороны России и Беларуси, а также с Крымского полуострова 24 февраля 2022 г.



Чехия была в числе сторонников Украины на протяжении всего конфликта, и Фиала был одним из первых иностранных государственных деятелей, посетивших Киев после начала войны в середине марта 2022 года.



Фиала заявил Чешскому агентству новостей, что Украина уже три года сталкивается с российской агрессией и делает все возможное, чтобы отстоять свою землю и независимость. «Президент (Владимир) Зеленский и украинский народ защищают свою страну от российского диктатора (Владимира) Путина, но в то же время украинцы умирают за безопасность всей Европы, — сказал Фиала. Именно поэтому Чешская Республика все это время стояла на стороне захваченного государства, добавил он.



За три года Чехия предоставила Украине военное снаряжение на сумму 7,3 миллиарда чешских крон, а также приняла участие в обучении более 7 000 украинских солдат на территории Чехии и Польши. Чехия также поставляет артиллерийские боеприпасы в Украину из-за пределов ЕС. «Агрессивная политика России не должна иметь успеха, и в наших интересах, чтобы Украина могла противостоять российской агрессии», — сказал Фиала.



Премьер-министр добавил, что поддержка Украины является правильной и необходимой, и Чешская Республика будет ее продолжать. «Мы желаем Украине прочного и справедливого мира и будем поддерживать все шаги, которые к нему приведут», — сказал Фиала.



Чехия помогает Украине с самого начала войны и будет продолжать это делать. Об этом заявил министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан по случаю третьей годовщины российского вторжения в Украину. По его словам, Чехия поддерживает захваченную страну не только дипломатически, военным путем и гуманитарной помощью, но и через медицинскую и гуманитарную программу МВД Medevac.



По его словам, инициатива по поставке боеприпасов продолжается, и Чехия также готовится помочь Украине после войны.



В первой половине этого года страны ЕС будут решать вопрос о продолжении действия института временной защиты, который позволяет людям, бежавшим от российской агрессии, получить доступ к государственному медицинскому страхованию, образованию или рынку труда. Беженцы в Чехии могут зарегистрироваться для продления временной защиты до 15 марта.



Пресс-секретарь Министерства внутренних дел Хана Мала сообщила ČTK, что возможное прекращение временной защиты зависит от решения ЕС, которое будет согласовано совместно в зависимости от окончания войны. «По всей вероятности, будет переходный период, в течение которого у беженцев будет время разобраться со своим будущим — возможностью перехода на другой тип вида на жительство или возвращения домой», — сказала Мала.



Беженцы, которые хотели бы поселиться в Чехии, в этом году также могут сменить временную защиту на специальное долгосрочное пребывание. ВНЖ можно получить, если они прожили в Чехии не менее двух лет, не получали гуманитарных пособий с июля прошлого года и имеют годовой доход не менее 440 000 чешских крон брутто, причем эта сумма увеличивается на 110 000 чешских крон за каждого дополнительного человека, зарегистрированного вместе с ними. Однако, по мнению Консорциума неправительственных организаций, работающих с мигрантами, этим условиям соответствует лишь небольшая группа людей.



По данным на середину февраля, 397 393 человека имели активную временную защиту в Чешской Республике, а с начала войны Чехия предоставила более 660 000 временных виз.



Мала добавила, что, согласно данным Министерства труда, более половины экономически активных беженцев, около 150 000 человек, работают в Чехии легально. Число мужчин экономически активного возраста начало расти в 2023 году и в настоящее время стабилизировалось на уровне около 39 процентов. По словам пресс-секретаря, около четверти беженцев получают гуманитарные пособия, особенно дети.