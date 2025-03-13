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На чешской железной дороге вышло из строя сигнальное оборудование, поезда задерживаются

Новости 420on
15 марта 2025
09:00
584
Массовый отказ сигнального оборудования с утра субботы осложнил работу железнодорожных линий на всей территории Чешской Республики. Ограничено движение междугороднего и регионального транспорта. Поезда задерживаются.
«Администрация железной дороги ведет интенсивную работу по исправлению ситуации», — заявил перевозчик.

На основных коридорах установлена ​​европейская система сигнализации ETCS, ее внедрение в Чехии началось в этом году. По данным сайта ČD, задержка движения поездов может составлять до часа, а некоторые пассажирские поезда могут вообще не отправиться.

«Мы просим пассажиров следить за нашим сайтом или приложением Můj vlak, где мы обновляем информацию о чрезвычайной ситуации», — добавили в Чешских железных дорогах.
Чешские железные дороги Чехия
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