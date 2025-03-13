На чешской железной дороге вышло из строя сигнальное оборудование, поезда задерживаются
15 марта 2025
09:00
584
Массовый отказ сигнального оборудования с утра субботы осложнил работу железнодорожных линий на всей территории Чешской Республики. Ограничено движение междугороднего и регионального транспорта. Поезда задерживаются.
«Администрация железной дороги ведет интенсивную работу по исправлению ситуации», — заявил перевозчик.
На основных коридорах установлена европейская система сигнализации ETCS, ее внедрение в Чехии началось в этом году. По данным сайта ČD, задержка движения поездов может составлять до часа, а некоторые пассажирские поезда могут вообще не отправиться.
«Мы просим пассажиров следить за нашим сайтом или приложением Můj vlak, где мы обновляем информацию о чрезвычайной ситуации», — добавили в Чешских железных дорогах.
На основных коридорах установлена европейская система сигнализации ETCS, ее внедрение в Чехии началось в этом году. По данным сайта ČD, задержка движения поездов может составлять до часа, а некоторые пассажирские поезда могут вообще не отправиться.
«Мы просим пассажиров следить за нашим сайтом или приложением Můj vlak, где мы обновляем информацию о чрезвычайной ситуации», — добавили в Чешских железных дорогах.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
22:00
14 МАРТА 2025
1818
16:30
14 МАРТА 2025
1247
15:00
14 МАРТА 2025
2786
13:00
14 МАРТА 2025
927
10:00
14 МАРТА 2025
1334
08:00
14 МАРТА 2025
1215
22:00
13 МАРТА 2025
4624
21:00
13 МАРТА 2025
1465
20:10
13 МАРТА 2025
1175
19:30
13 МАРТА 2025
1374
15:45
13 МАРТА 2025
1344
15:00
13 МАРТА 2025
1716
13:00
13 МАРТА 2025
11762
10:00
13 МАРТА 2025
4121