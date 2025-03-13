На чешской железной дороге вышло из строя сигнальное оборудование, поезда задерживаются

«Администрация железной дороги ведет интенсивную работу по исправлению ситуации», — заявил перевозчик.



На основных коридорах установлена ​​европейская система сигнализации ETCS, ее внедрение в Чехии началось в этом году. По данным сайта ČD, задержка движения поездов может составлять до часа, а некоторые пассажирские поезда могут вообще не отправиться.



«Мы просим пассажиров следить за нашим сайтом или приложением Můj vlak, где мы обновляем информацию о чрезвычайной ситуации», — добавили в Чешских железных дорогах.