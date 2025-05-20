Опрос: парламентские выборы выиграла бы партия ANO, в Палату депутатов прошли бы семь партий и одно движение

Новости 420on 20 мая 2025 08:30 726

Если бы выборы в парламент Чехии проходили сейчас, то победило бы движение ANO с 33 процентами голосов. Это немного больше, чем показывали предыдущие избирательные модели. За ним следует коалиция Spolu с 20,5 процентами голосов, SPD с 11 процентами, STAN с 10 процентами, Motoristé с 7 процентами, Piráti с 5,5 процентами и Stačilo! с 5 процентами голосов. Об этом свидетельствуют результаты опроса агентства Median.