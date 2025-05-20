Опрос: парламентские выборы выиграла бы партия ANO, в Палату депутатов прошли бы семь партий и одно движение
20 мая 2025
08:30
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Если бы выборы в парламент Чехии проходили сейчас, то победило бы движение ANO с 33 процентами голосов. Это немного больше, чем показывали предыдущие избирательные модели. За ним следует коалиция Spolu с 20,5 процентами голосов, SPD с 11 процентами, STAN с 10 процентами, Motoristé с 7 процентами, Piráti с 5,5 процентами и Stačilo! с 5 процентами голосов. Об этом свидетельствуют результаты опроса агентства Median.
Движение SPD Томио Окамуры опередило Starosty на один процентный пункт по сравнению с предыдущим опросом. В мартовском опросе Starosty. имели поддержку 13 процентов избирателей, в то время как SPD получила 7,5 процента голосов. ANO в марте имела 32,5 процента, то есть немного укрепила свои позиции.
Согласно избирательной модели Median, в апреле в Палату депутатов пройдут семь политических партий и движений.
Партии правящей коалиции «Spolu» и STAN получили в общей сложности 30,5 процента голосов, что означает 64 мандата.
В Палату депутатов скорее всего не пройдет SOCDEM, которая имеет поддержку 4,5 процента избирателей.
Коалицию Spolu чаще всего поддерживают избиратели в возрасте от 18 до 24 лет, от 35 до 44 лет и люди с высшим образованием. Движение ANO является наиболее популярным среди людей в возрасте 45 лет и старше, пенсионеров и людей со средним образованием с аттестатом о среднем образовании.
В выборах в Палату депутатов согласно опросу приняли бы участие 49 процентов людей, еще пять процентов рассматривают возможность участия. Готовность участвовать в выборах снизилась на 3 процентных пункта.
В опросе агентства Median приняли участие 1021 респондент.
Согласно избирательной модели Median, в апреле в Палату депутатов пройдут семь политических партий и движений.
Партии правящей коалиции «Spolu» и STAN получили в общей сложности 30,5 процента голосов, что означает 64 мандата.
В Палату депутатов скорее всего не пройдет SOCDEM, которая имеет поддержку 4,5 процента избирателей.
Коалицию Spolu чаще всего поддерживают избиратели в возрасте от 18 до 24 лет, от 35 до 44 лет и люди с высшим образованием. Движение ANO является наиболее популярным среди людей в возрасте 45 лет и старше, пенсионеров и людей со средним образованием с аттестатом о среднем образовании.
В выборах в Палату депутатов согласно опросу приняли бы участие 49 процентов людей, еще пять процентов рассматривают возможность участия. Готовность участвовать в выборах снизилась на 3 процентных пункта.
В опросе агентства Median приняли участие 1021 респондент.