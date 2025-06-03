Министерство окружающей среды дало согласие на строительство первого участка высокоскоростной железной дороги до Остравы

Новости 420on 3 июня 2025 12:00 337

Министерство окружающей среды выдало положительное заключение на запланированное строительство первого участка высокоскоростной железной дороги между Просенице-у-Пршерова и станцией Острава-Свинов. Скорость движения по нему составит до 320 километров в час, в настоящее время она составляет 160 километров в час.