Министерство окружающей среды дало согласие на строительство первого участка высокоскоростной железной дороги до Остравы
3 июня 2025
12:00
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Министерство окружающей среды выдало положительное заключение на запланированное строительство первого участка высокоскоростной железной дороги между Просенице-у-Пршерова и станцией Острава-Свинов. Скорость движения по нему составит до 320 километров в час, в настоящее время она составляет 160 километров в час.
ČTK получило эту информацию сегодня из базы данных EIA. Заключение об оценке воздействия строительства на окружающую среду EIA является важным основанием для принятия решений в рамках территориального и строительного регулирования, органы власти обязаны им руководствоваться. Высокоскоростная линия предназначена только для пассажирских поездов. Скорость движения по ней составит до 320 километров в час, в настоящее время она составляет 160 километров в час.
Двухпутная высокоскоростная линия Moravská brána между Бродком-у-Пршерова и Остравой-Свинов будет иметь протяженность 74 километра, положительное заключение EIA касается 63,4-километрового участка между Просенице и Остравой. Строительство всей линии от Бродка-у-Пршерова до Остравы потребует инвестиций в размере от 60 до 80 миллиардов крон. Финансирование должно быть осуществлено в форме партнерства государственного и частного секторов, то есть PPP (Public Private Partnership). Начало строительства по первоначальному графику запланировано на 2026 год и займет около шести лет.
«Решение министерства содержит первоначальный срок начала строительства в 2026 году. Однако уже сейчас ясно, что работы начнутся позже. В утвержденном правительством в прошлом году документе речь идет о 2028 году», — написал сегодня сайт Zdopravy.cz. Условия, содержащиеся в согласовательном заключении, касаются, например, воздействия этого транспортного сооружения на окружающую среду или мер по шумоизоляции при строительстве и эксплуатации линии. По высокоскоростной линии из Просенице в Остраву-Свинов ежедневно будет курсировать до 180 экспрессов, в настоящее время на этом участке ежедневно курсирует около 130 экспрессов и скорых поездов. Строительство линии потребует постоянного отчуждения 4,3 миллиона квадратных метров сельскохозяйственных земель, из которых 48% площади приходится на Оломоуцкий край и 52% на Моравско-Силезский край. Строительство также займет 91 000 квадратных метров лесных угодий и еще 71 000 квадратных метров на временной основе.
Окончательное заключение по оценке воздействия строительства железной дороги на окружающую среду (ЭИА) на участок высокоскоростной железной дороги между Просенице-у-Пршерова и Остравой-Свинов сегодня в Праге представят министры окружающей среды и транспорта Петр Гладик (KDU-ČSL) и Мартин Купка (ODS).К 2050 году на чешских железных дорогах должно появиться до 767 километров высокоскоростных линий. Строительство первого участка скоростной железной дороги между Брно и Пршеровом началось на прошлой неделе. По этой линии поезда будут ходить со скоростью 200 км/ч, что находится на грани между обычной и высокоскоростной линией.
Таким образом, это не будет полноценная высокоскоростная линия, но она станет частью внутренней сети скоростных сообщений. Модернизированная линия между Брном и Пршеровом будет соединена с высокоскоростными линиями на обоих концах.
Двухпутная высокоскоростная линия Moravská brána между Бродком-у-Пршерова и Остравой-Свинов будет иметь протяженность 74 километра, положительное заключение EIA касается 63,4-километрового участка между Просенице и Остравой. Строительство всей линии от Бродка-у-Пршерова до Остравы потребует инвестиций в размере от 60 до 80 миллиардов крон. Финансирование должно быть осуществлено в форме партнерства государственного и частного секторов, то есть PPP (Public Private Partnership). Начало строительства по первоначальному графику запланировано на 2026 год и займет около шести лет.
«Решение министерства содержит первоначальный срок начала строительства в 2026 году. Однако уже сейчас ясно, что работы начнутся позже. В утвержденном правительством в прошлом году документе речь идет о 2028 году», — написал сегодня сайт Zdopravy.cz. Условия, содержащиеся в согласовательном заключении, касаются, например, воздействия этого транспортного сооружения на окружающую среду или мер по шумоизоляции при строительстве и эксплуатации линии. По высокоскоростной линии из Просенице в Остраву-Свинов ежедневно будет курсировать до 180 экспрессов, в настоящее время на этом участке ежедневно курсирует около 130 экспрессов и скорых поездов. Строительство линии потребует постоянного отчуждения 4,3 миллиона квадратных метров сельскохозяйственных земель, из которых 48% площади приходится на Оломоуцкий край и 52% на Моравско-Силезский край. Строительство также займет 91 000 квадратных метров лесных угодий и еще 71 000 квадратных метров на временной основе.
Окончательное заключение по оценке воздействия строительства железной дороги на окружающую среду (ЭИА) на участок высокоскоростной железной дороги между Просенице-у-Пршерова и Остравой-Свинов сегодня в Праге представят министры окружающей среды и транспорта Петр Гладик (KDU-ČSL) и Мартин Купка (ODS).К 2050 году на чешских железных дорогах должно появиться до 767 километров высокоскоростных линий. Строительство первого участка скоростной железной дороги между Брно и Пршеровом началось на прошлой неделе. По этой линии поезда будут ходить со скоростью 200 км/ч, что находится на грани между обычной и высокоскоростной линией.
Таким образом, это не будет полноценная высокоскоростная линия, но она станет частью внутренней сети скоростных сообщений. Модернизированная линия между Брном и Пршеровом будет соединена с высокоскоростными линиями на обоих концах.