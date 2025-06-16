Известный адвокат Даниэл Проуза покончил жизнь самоубийством

Проуза был известен общественности также тем, что в 2013 году сотрудничал с пражским транспортным предприятием. Он представлял интересы сотрудников при допросах в рамках расследования по делу о завышении цен на заказы.





Проуза был назначен судьей в 2001 году и был одним из самых молодых судей в стране. Сначала он работал в окружном суде в Прахатице, затем председательствовал в уголовной коллегии Краевого суда в Ческе-Будеевице.









Вынес два исключительных приговора. На двадцать лет отправил в тюрьму мужчину, который забил до смерти свою двухмесячную дочь. В известном процессе он приговорил Ярослава Штайнбауэра к пожизненному заключению за убийство двух женщин.

В 2012 году начал работать адвокатом. По данным сервера Česká justice, в 2020 году Даниэл Проуза был одним из кандидатов на должность председателя Краевого суда в Ческе-Будеевице.