Известный адвокат Даниэл Проуза покончил жизнь самоубийством
16 июня 2025
16:30
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Известный адвокат из Ческе-Будеевице и бывший судья Даниэл Проуза покончил жизнь самоубийством в субботу. Он застрелился в своей машине и оставил прощальное письмо. Ему было 50 лет.
Проуза был известен общественности также тем, что в 2013 году сотрудничал с пражским транспортным предприятием. Он представлял интересы сотрудников при допросах в рамках расследования по делу о завышении цен на заказы.
Проуза был назначен судьей в 2001 году и был одним из самых молодых судей в стране. Сначала он работал в окружном суде в Прахатице, затем председательствовал в уголовной коллегии Краевого суда в Ческе-Будеевице.
Вынес два исключительных приговора. На двадцать лет отправил в тюрьму мужчину, который забил до смерти свою двухмесячную дочь. В известном процессе он приговорил Ярослава Штайнбауэра к пожизненному заключению за убийство двух женщин.
В 2012 году начал работать адвокатом. По данным сервера Česká justice, в 2020 году Даниэл Проуза был одним из кандидатов на должность председателя Краевого суда в Ческе-Будеевице.
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