Цены в кемпингах растут. Самыми дорогими являются Хорватия и Италия

Новости 420on 18 июня 2025 09:30 193

Ночь в палатке, прицепе или автофургоне подорожала. Более высокие цены взимают кемпинги за рубежом, но и в Чехии тоже. Тем не менее, ночь в Чехии остается одной из самых дешевых в Европе.