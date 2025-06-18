Цены в кемпингах растут. Самыми дорогими являются Хорватия и Италия
18 июня 2025
09:30
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Ночь в палатке, прицепе или автофургоне подорожала. Более высокие цены взимают кемпинги за рубежом, но и в Чехии тоже. Тем не менее, ночь в Чехии остается одной из самых дешевых в Европе.
Летние каникулы приближаются, а вместе с ними и кемпинговый сезон. Цены на проживание в кемпингах растут по всей Европе. Средняя цена за ночь для двух человек с автофургоном, электричеством и сборами выросла больше всего именно в тех местах, куда чаще всего ездят чехи, выезжающие за границу, — в Хорватию и Италию.
В Хорватии и Италии в этом году ночь в кемпинге стоит в среднем 40,4 евро (1000 чешских крон). В Австрии — 38,3 евро. В Германии — около 29 евро. Чехия с средней ценой 19,1 евро (470 крон) за ночь остается одной из самых дешевых — меньше платят только в Албании, Турции и нескольких восточноевропейских странах.
«По сравнению с другими европейскими странами Чехия по-прежнему остается значительно дешевле», — подтверждает экономист-аналитик Петр Бартонь из проекта Datarun.
Рост цен в кемпингах поддерживает высокий спрос
Однако удорожание зарубежных поездок пока не привело к значительному возвращению туристов в чешские кемпинги, несмотря на то что спрос на кемпинги в стране остается высоким, а по мнению некоторых операторов, даже немного выше, чем раньше.
«Некоторые гости упомянули, что в этом году из-за высоких затрат на поездки за границу они предпочли отдохнуть в Чехии», — говорит Альберт Арсланов, оператор Zvíkov Village. Подобный опыт подтверждает и Владимир Чех из кемпинга Keramika в Пльзеньском крае. «Мы также столкнулись с тем, что гости попробовали поездки за границу, но после подсчета всех расходов и, в частности, затрат времени, снова решили провести отпуск в Чехии».
Однако не все заметили изменение в поведении гостей. «Мы пока с этим не сталкивались», — говорит Томаш Ингр, руководитель кемпинга Merkur в Пасохлавках на Мораве. По его словам, спрос остается высоким, но не выходит за рамки тенденций предыдущих лет.
Вместо того, чтобы выезжать за границу на более дорогой отдых, посетители, по словам операторов кемпингов, предпочитают более высокий уровень проживания.
Сколько чехов в год отправляются в поход?
По данным Чешского статистического управления, более 1,3 миллиона чехов ежегодно проводят отпуск в кемпингах внутри страны — это примерно 10 % всех внутренних туристических поездок.
За границу выезжают менее 250 тысяч жителей Чехии, в основном на Адриатическое побережье (Хорватия, Словения) или в Италию.
«Раньше люди ездили с собственными палатками, сегодня они в основном запрашивают полностью оборудованные домики. С постельным бельем, посудой, кухонькой», — говорит Арсланов из Zvíkov Village.
Подобную тенденцию наблюдает и Йозеф Бем, поверенный кемпинга Sedmihorky. Часть гостей переоборудовали свои фургоны или внедорожники, чтобы в них можно было комфортно спать. «Им нужен в основном доступ к электричеству и душу — все остальное они привозят с собой».
Изменения происходят не только в том, как люди живут, но и в том, как долго они остаются. «Раньше люди приезжали на неделю, сегодня они приезжают скорее на две-четыре ночи. Часто на удлиненные выходные», — резюмирует Томаш Ингр из кемпинга Merkur.
Операторы реагируют на эти изменения — добавляют новые социальные помещения, укрепленные участки для автофургонов, улучшают кухни и спортивные сооружения. Часть из них оцифровывает весь процесс бронирования или инвестирует в солнечные панели.
Кемпинги подорожали и в Чехии
Росту требований гостей и качества услуг соответствует и рост цен. По данным портала Camping.info, в этом году средняя цена за ночь в чешских кемпингах выросла примерно на пять процентов.
Чаще всего операторы повышали цены на конкретные номера или в высокий сезон. «Мы подняли цены только на некоторые типы размещения, и то на 0–5 %. Речь шла в основном о сроках, когда спрос на данное размещение самый высокий», — говорит Йозеф Бем из Семигорки.
Некоторые кемпинги подняли цены больше, но, по их словам, это было неизбежно. «Мы подняли цены на размещение примерно на 10 %. Но цены на питание остались прежними. Это было необходимо из-за подорожания энергии, воды, канализации и, главным образом, из-за затрат на персонал», — объясняет Милан Цимрман, владелец кемпинга «Ривьера Збечно».
По словам опрошенных операторов отечественных кемпингов, именно затраты на заработную плату в настоящее время являются самой дорогой статьей расходов всего предприятия.
«Самая большая статья расходов — это затраты на заработную плату. В нашем случае это примерно треть всего бюджета», — говорит Томаш Ингр из кемпинга Merkur. По его словам, энергия и вода, которые раньше были доминирующими расходами, в этом году составляют примерно десятую часть бюджета.
Однако экономист Петр Бартонь обращает внимание на то, что не все причины подорожания являются объективными.
«Энергия в этом году дешевле, чем в прошлом, электроэнергия подешевела на пять процентов, газ — на девять. Продукты питания находятся на том же уровне или даже дешевле — все зависит от того, что готовят. Единственным значительным фактором, влияющим на расходы, являются заработные платы в секторе гостиничного и ресторанного бизнеса, которые в этом году выросли на девять процентов, то есть в реальном выражении примерно на шесть», — подтвердил он.
В Хорватии и Италии в этом году ночь в кемпинге стоит в среднем 40,4 евро (1000 чешских крон). В Австрии — 38,3 евро. В Германии — около 29 евро. Чехия с средней ценой 19,1 евро (470 крон) за ночь остается одной из самых дешевых — меньше платят только в Албании, Турции и нескольких восточноевропейских странах.
«По сравнению с другими европейскими странами Чехия по-прежнему остается значительно дешевле», — подтверждает экономист-аналитик Петр Бартонь из проекта Datarun.
Рост цен в кемпингах поддерживает высокий спрос
Однако удорожание зарубежных поездок пока не привело к значительному возвращению туристов в чешские кемпинги, несмотря на то что спрос на кемпинги в стране остается высоким, а по мнению некоторых операторов, даже немного выше, чем раньше.
«Некоторые гости упомянули, что в этом году из-за высоких затрат на поездки за границу они предпочли отдохнуть в Чехии», — говорит Альберт Арсланов, оператор Zvíkov Village. Подобный опыт подтверждает и Владимир Чех из кемпинга Keramika в Пльзеньском крае. «Мы также столкнулись с тем, что гости попробовали поездки за границу, но после подсчета всех расходов и, в частности, затрат времени, снова решили провести отпуск в Чехии».
Однако не все заметили изменение в поведении гостей. «Мы пока с этим не сталкивались», — говорит Томаш Ингр, руководитель кемпинга Merkur в Пасохлавках на Мораве. По его словам, спрос остается высоким, но не выходит за рамки тенденций предыдущих лет.
Вместо того, чтобы выезжать за границу на более дорогой отдых, посетители, по словам операторов кемпингов, предпочитают более высокий уровень проживания.
Сколько чехов в год отправляются в поход?
По данным Чешского статистического управления, более 1,3 миллиона чехов ежегодно проводят отпуск в кемпингах внутри страны — это примерно 10 % всех внутренних туристических поездок.
За границу выезжают менее 250 тысяч жителей Чехии, в основном на Адриатическое побережье (Хорватия, Словения) или в Италию.
«Раньше люди ездили с собственными палатками, сегодня они в основном запрашивают полностью оборудованные домики. С постельным бельем, посудой, кухонькой», — говорит Арсланов из Zvíkov Village.
Подобную тенденцию наблюдает и Йозеф Бем, поверенный кемпинга Sedmihorky. Часть гостей переоборудовали свои фургоны или внедорожники, чтобы в них можно было комфортно спать. «Им нужен в основном доступ к электричеству и душу — все остальное они привозят с собой».
Изменения происходят не только в том, как люди живут, но и в том, как долго они остаются. «Раньше люди приезжали на неделю, сегодня они приезжают скорее на две-четыре ночи. Часто на удлиненные выходные», — резюмирует Томаш Ингр из кемпинга Merkur.
Операторы реагируют на эти изменения — добавляют новые социальные помещения, укрепленные участки для автофургонов, улучшают кухни и спортивные сооружения. Часть из них оцифровывает весь процесс бронирования или инвестирует в солнечные панели.
Кемпинги подорожали и в Чехии
Росту требований гостей и качества услуг соответствует и рост цен. По данным портала Camping.info, в этом году средняя цена за ночь в чешских кемпингах выросла примерно на пять процентов.
Чаще всего операторы повышали цены на конкретные номера или в высокий сезон. «Мы подняли цены только на некоторые типы размещения, и то на 0–5 %. Речь шла в основном о сроках, когда спрос на данное размещение самый высокий», — говорит Йозеф Бем из Семигорки.
Некоторые кемпинги подняли цены больше, но, по их словам, это было неизбежно. «Мы подняли цены на размещение примерно на 10 %. Но цены на питание остались прежними. Это было необходимо из-за подорожания энергии, воды, канализации и, главным образом, из-за затрат на персонал», — объясняет Милан Цимрман, владелец кемпинга «Ривьера Збечно».
По словам опрошенных операторов отечественных кемпингов, именно затраты на заработную плату в настоящее время являются самой дорогой статьей расходов всего предприятия.
«Самая большая статья расходов — это затраты на заработную плату. В нашем случае это примерно треть всего бюджета», — говорит Томаш Ингр из кемпинга Merkur. По его словам, энергия и вода, которые раньше были доминирующими расходами, в этом году составляют примерно десятую часть бюджета.
Однако экономист Петр Бартонь обращает внимание на то, что не все причины подорожания являются объективными.
«Энергия в этом году дешевле, чем в прошлом, электроэнергия подешевела на пять процентов, газ — на девять. Продукты питания находятся на том же уровне или даже дешевле — все зависит от того, что готовят. Единственным значительным фактором, влияющим на расходы, являются заработные платы в секторе гостиничного и ресторанного бизнеса, которые в этом году выросли на девять процентов, то есть в реальном выражении примерно на шесть», — подтвердил он.
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