Полиция в начале летних каникул усилит контроль за дорожным движением

Новости 420on 27 июня 2025 08:00 958

Полиция в начале и в конце летних каникул усилит надзор за дорожным движением. В мероприятиях по обеспечению безопасности дорожного движения примут участие сотни сотрудников дорожной и патрульной полиции. Патрули будут уделять особое внимание соблюдению скоростного режима и правил движения по полосам, использованию ремней безопасности и детских сидений, разговорам по телефону во время вождения, техническому состоянию транспортных средств и соблюдению запрета на обгон грузовых автомобилей.