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Полиция в начале летних каникул усилит контроль за дорожным движением

Новости 420on
27 июня 2025
08:00
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Полиция в начале и в конце летних каникул усилит надзор за дорожным движением. В мероприятиях по обеспечению безопасности дорожного движения примут участие сотни сотрудников дорожной и патрульной полиции. Патрули будут уделять особое внимание соблюдению скоростного режима и правил движения по полосам, использованию ремней безопасности и детских сидений, разговорам по телефону во время вождения, техническому состоянию транспортных средств и соблюдению запрета на обгон грузовых автомобилей.
Об этом  сообщил журналистам Ян Страка из управления дорожной полиции.

Министр транспорта Мартин Купка (ODS) напомнил, что лето традиционно является периодом, когда на дорогах происходит больше всего ДТП. По его словам, особенно в начале и в конце каникул, когда движение наиболее интенсивное, дорожные службы приостанавливают обычные ремонтные работы на автомагистралях. Однако в этот период полиция будет работать более активно.

«В начале и в конце летних каникул мы планируем провести мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения, которые будут направлены на то, чтобы дороги стали более безопасными», — сказал Страка. Патрули будут сосредоточены на автомагистралях и других основных дорогах, особенно в местах, где часто происходят транспортные заторы или аварии. «Мы будем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства, включая автомобили для скрытого наблюдения», — добавил Страка.

По словам Купки, в начале июля водителям доставит неудобства полное закрытие тоннелей на автомагистрали D8 на границе с Германией. Грузовой транспорт по договоренности с Саксонией будет ездить через Циновец. В течение всего лета движение будет затруднено из-за продолжающегося ремонта моста Шмейкалка на 24-м километре автомагистрали D1 у Сенограб в районе Прага-Восток. В каждом направлении движение осуществляется по двум суженным полосам со скоростью не более 80 км/ч, что часто приводит к пробкам. В связи с этим Купка призвал автомобилистов к максимально плавному движению. «Наибольшие сложности возникают в ситуации, когда приходится резко тормозить», — напомнил он.

Генеральный директор Управления автомобильных дорог и автомагистралей (ŘSD) Радек Матл предупредил, что в первой половине июля можно ожидать дальнейших проблем на Пражской кольцевой автодороге, где завершается ремонт левой полосы движения за Лохковским тоннелем. Движение также затрудняют ремонт автомагистрали D5 у Беруна и некоторые ремонтные работы на загруженных участках дорог первого класса, например, ремонт мостов в Остраве и дороги I/38 у Йиглавы.

По данным Страки, в прошлом году за время каникул полиция зарегистрировала 16 400 ДТП, в которых погибли 88 человек и более 380 получили тяжелые травмы. Несмотря на то, что это третий по величине показатель смертности на дорогах, по мнению Страки, эта цифра по-прежнему очень высока. В 1993 году, который был худшим с точки зрения статистики каникул, погибло в три с половиной раза больше людей. Основными причинами ДТП являются невнимательность за рулем, неправильный поворот и движение задним ходом. В самых трагических авариях это несоответствующая скорость или выезд на встречную полосу, добавил Страка.

Руководитель BESIP Томаш Нежолд обратил внимание на то, что в прошлые каникулы самой рискованной группой были мотоциклисты. Поэтому в начале июня BESIP запустил кампанию, которая призывает водителей автомобилей обращать внимание на мотоциклы. Наиболее частой причиной смертельных ДТП с участием мотоциклистов является несоблюдение водителями автомобилей правила преимущества при повороте налево, а также большую опасность представляют маневры без контроля мертвых зон или зеркал. Поэтому кампания направлена на сознательное изменение мышления во время вождения, чтобы водители научились не только видеть мотоциклы, но и учитывать их присутствие в дорожном движении.
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