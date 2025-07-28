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В результате крушения поезда в Германии погибли три человека, более 40 пострадали

Новости 420on
28 июля 2025
10:30
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Среди трех жертв воскресного крушения поезда в Баден-Вюртемберге на юго-западе Германии — машинист и сотрудник Deutsche Bahn (DB), сообщило агентство DPA со ссылкой на начальника пожарной охраны округа. 41 человек получил ранения, несколько из них серьезные. Причиной схода поезда с рельсов, по всей видимости, стал оползень.
Пассажирский поезд DB, перевозивший около ста человек, сошел с рельсов в воскресенье около 18:10 недалеко от города Ридлинген. Перевернулись два вагона. Согласно предварительным данным следователей, причиной аварии стал оползень, вызванный сильным дождем. По данным метеорологов, в воскресенье вечером в этом районе за короткий период выпало от 30 до 40 литров осадков. Вины третьих лиц нет.

Третьей жертвой аварии стал один из пассажиров. Пока неясно, как долго будет закрыто движение в этом районе; действуют альтернативные маршруты.

В воскресенье канцлер Германии Фридрих Мерц выразил соболезнования родственникам погибших, написав в социальной сети X, что информация о железнодорожной катастрофе потрясла его. Премьер-министр земли Кречманн и министр транспорта Шнидер также выразили схожее мнение, заявив, что эксперты министерства будут сотрудничать с полицией для расследования причин аварии.
Чехия Германия поезда
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