В результате крушения поезда в Германии погибли три человека, более 40 пострадали
28 июля 2025
10:30
658
Среди трех жертв воскресного крушения поезда в Баден-Вюртемберге на юго-западе Германии — машинист и сотрудник Deutsche Bahn (DB), сообщило агентство DPA со ссылкой на начальника пожарной охраны округа. 41 человек получил ранения, несколько из них серьезные. Причиной схода поезда с рельсов, по всей видимости, стал оползень.
Пассажирский поезд DB, перевозивший около ста человек, сошел с рельсов в воскресенье около 18:10 недалеко от города Ридлинген. Перевернулись два вагона. Согласно предварительным данным следователей, причиной аварии стал оползень, вызванный сильным дождем. По данным метеорологов, в воскресенье вечером в этом районе за короткий период выпало от 30 до 40 литров осадков. Вины третьих лиц нет.
Третьей жертвой аварии стал один из пассажиров. Пока неясно, как долго будет закрыто движение в этом районе; действуют альтернативные маршруты.
В воскресенье канцлер Германии Фридрих Мерц выразил соболезнования родственникам погибших, написав в социальной сети X, что информация о железнодорожной катастрофе потрясла его. Премьер-министр земли Кречманн и министр транспорта Шнидер также выразили схожее мнение, заявив, что эксперты министерства будут сотрудничать с полицией для расследования причин аварии.
Третьей жертвой аварии стал один из пассажиров. Пока неясно, как долго будет закрыто движение в этом районе; действуют альтернативные маршруты.
В воскресенье канцлер Германии Фридрих Мерц выразил соболезнования родственникам погибших, написав в социальной сети X, что информация о железнодорожной катастрофе потрясла его. Премьер-министр земли Кречманн и министр транспорта Шнидер также выразили схожее мнение, заявив, что эксперты министерства будут сотрудничать с полицией для расследования причин аварии.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
13:30
28 ИЮЛЯ 2025
13
12:00
28 ИЮЛЯ 2025
590
09:00
27 ИЮЛЯ 2025
2038
09:00
26 ИЮЛЯ 2025
1474
18:00
25 ИЮЛЯ 2025
2336
12:00
25 ИЮЛЯ 2025
1899
09:00
25 ИЮЛЯ 2025
2017
21:00
24 ИЮЛЯ 2025
3486
18:00
24 ИЮЛЯ 2025
1703
16:30
24 ИЮЛЯ 2025
1433
13:30
24 ИЮЛЯ 2025
2598
12:00
24 ИЮЛЯ 2025
7340
10:30
24 ИЮЛЯ 2025
3555
09:00
24 ИЮЛЯ 2025
2666