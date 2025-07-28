В результате крушения поезда в Германии погибли три человека, более 40 пострадали

Пассажирский поезд DB, перевозивший около ста человек, сошел с рельсов в воскресенье около 18:10 недалеко от города Ридлинген. Перевернулись два вагона. Согласно предварительным данным следователей, причиной аварии стал оползень, вызванный сильным дождем. По данным метеорологов, в воскресенье вечером в этом районе за короткий период выпало от 30 до 40 литров осадков. Вины третьих лиц нет.



Третьей жертвой аварии стал один из пассажиров. Пока неясно, как долго будет закрыто движение в этом районе; действуют альтернативные маршруты.



В воскресенье канцлер Германии Фридрих Мерц выразил соболезнования родственникам погибших, написав в социальной сети X, что информация о железнодорожной катастрофе потрясла его. Премьер-министр земли Кречманн и министр транспорта Шнидер также выразили схожее мнение, заявив, что эксперты министерства будут сотрудничать с полицией для расследования причин аварии.