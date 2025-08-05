Чешская полиция обвинила четырех чехов в Украине в мошенничестве
5 августа 2025
09:30
752
Полицейские из Пардубицкого края обвинили четырех граждан Чехии в Украине в мошенничестве. Из колл-центра за границей они выдавали себя за банкиров, полицейских и сотрудников службы безопасности банка. Затем они требовали от людей перевести их якобы находящиеся под угрозой деньги на другие банковские счета или биткоин-кошельки. Некоторые потерпевшие лишились сбережений всей жизни, а в некоторых случаях взяли в долг дополнительные деньги, сообщила пресс-секретарь региональной полиции Маркета Яновская.
По словам Яновской, украинские банды вербовали граждан Чехии через социальные сети. С их помощью они преодолевали языковой барьер при общении с чешскими абонентами.
Один из колл-центров был расположен в городе Днепр и специализировался на мошеннических звонках в Чешскую Республику. Полицейские в сотрудничестве с Национальным центром по борьбе с терроризмом, экстремизмом и киберпреступностью, а также судебными и полицейскими органами Чехии и Украины недавно задержали в Украине двух человек, одного из них во время рейда в колл-центре в Днепре.
«Мы запросили выдачу двух задержанных чехов для уголовного преследования в Чешской Республике, и в настоящее время идет процедура экстрадиции», — сообщила Яновская. В ходе операции украинские полицейские задержали более 150 человек и закрыли три колл-центра.
Помимо задержанных мужчины и женщины, обвинения предъявлены еще одному мужчине и женщине, все они обвиняются в участии в преступной группировке и продолжающемся мошенничестве в интересах организованной преступной группировки. Полиция пока выявила 40 случаев с ущербом более 15 миллионов крон.
Полиция разыскивает еще трех человек. По подозрению в том, что они находятся на территории Украины и могут продолжить преступную деятельность, запрошены международные ордера на их арест.
В аналогичном деле о мошенниках, выдававших себя за банковских служащих, в апреле 2024 года в сотрудничестве с украинскими коллегами были задержаны члены преступной группы. Согласно обвинению, мошенничество совершалось с октября 2022 года, колл-центр находился в Одессе. Звонки делали чехи. Число преследуемых, часть которых была арестована в Украине, изменилось, в отношении нескольких задержанных преследование было прекращено. В чешской ветви дела обвиняются 20 человек, на конец июля семеро из них находились в заключении.
Один из колл-центров был расположен в городе Днепр и специализировался на мошеннических звонках в Чешскую Республику. Полицейские в сотрудничестве с Национальным центром по борьбе с терроризмом, экстремизмом и киберпреступностью, а также судебными и полицейскими органами Чехии и Украины недавно задержали в Украине двух человек, одного из них во время рейда в колл-центре в Днепре.
«Мы запросили выдачу двух задержанных чехов для уголовного преследования в Чешской Республике, и в настоящее время идет процедура экстрадиции», — сообщила Яновская. В ходе операции украинские полицейские задержали более 150 человек и закрыли три колл-центра.
Помимо задержанных мужчины и женщины, обвинения предъявлены еще одному мужчине и женщине, все они обвиняются в участии в преступной группировке и продолжающемся мошенничестве в интересах организованной преступной группировки. Полиция пока выявила 40 случаев с ущербом более 15 миллионов крон.
Полиция разыскивает еще трех человек. По подозрению в том, что они находятся на территории Украины и могут продолжить преступную деятельность, запрошены международные ордера на их арест.
В аналогичном деле о мошенниках, выдававших себя за банковских служащих, в апреле 2024 года в сотрудничестве с украинскими коллегами были задержаны члены преступной группы. Согласно обвинению, мошенничество совершалось с октября 2022 года, колл-центр находился в Одессе. Звонки делали чехи. Число преследуемых, часть которых была арестована в Украине, изменилось, в отношении нескольких задержанных преследование было прекращено. В чешской ветви дела обвиняются 20 человек, на конец июля семеро из них находились в заключении.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
11:00
5 АВГУСТА 2025
352
21:00
4 АВГУСТА 2025
4355
19:30
4 АВГУСТА 2025
5709
16:30
4 АВГУСТА 2025
1956
15:00
4 АВГУСТА 2025
1856
12:00
4 АВГУСТА 2025
3276
11:00
4 АВГУСТА 2025
3067
09:30
4 АВГУСТА 2025
2344
08:30
4 АВГУСТА 2025
16814
17:00
3 АВГУСТА 2025
2391
09:15
3 АВГУСТА 2025
4665
18:00
2 АВГУСТА 2025
5936
17:00
2 АВГУСТА 2025
4753