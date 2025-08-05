Чешская полиция обвинила четырех чехов в Украине в мошенничестве

Новости 420on 5 августа 2025 09:30 752

Полицейские из Пардубицкого края обвинили четырех граждан Чехии в Украине в мошенничестве. Из колл-центра за границей они выдавали себя за банкиров, полицейских и сотрудников службы безопасности банка. Затем они требовали от людей перевести их якобы находящиеся под угрозой деньги на другие банковские счета или биткоин-кошельки. Некоторые потерпевшие лишились сбережений всей жизни, а в некоторых случаях взяли в долг дополнительные деньги, сообщила пресс-секретарь региональной полиции Маркета Яновская.