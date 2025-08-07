Демонтаж пешеходного моста у пражского аэропорта приведет к перекрытию движения на трассе D7 в выходные дни
7 августа 2025
11:00
Из-за сноса пешеходного моста, который проходит над автомагистралью D7 на уровне аэропорта Вацлава Гавла, в выходные дни, 9 и 10 августа, будет остановлено движение по автомагистрали. Водители будут вынуждены с субботнего вечера до воскресного утра использовать объездные маршруты. Старый мост будет заменен новым, который строители возводят в непосредственной близости.
Закрытие автомагистрали начнется в субботу в 20:00 и должно закончиться в воскресенье до 10:00. В течение этого времени должна быть снесена старая конструкция и проведена уборка автомагистрали, которая ведет из столицы в Сланы и далее как дорога I/7 в Хомутов.
Для легковых автомобилей и грузовиков определены объездные маршруты с использованием близлежащей автомагистрали D6.
Новый пешеходный мост, который строится примерно в 10 метрах от существующего, должен быть введен в эксплуатацию в течение двух недель. Это позволит в будущем расширить автомагистраль до трех полос в обоих направлениях.
Объездные маршруты
легковые автомобили в обоих направлениях автомагистраль D6 EXIT 12 (Унхошт) — дорога I/61 — автомагистраль D7 EXIT 7 (Буштеград)
грузовые автомобили в направлении Хомутова автомагистраль D6 EXIT 12 (Унхошт) — дорога I/61 — автомагистраль D7 EXIT 7 (Буштеград)
грузовые автомобили в направлении Праги дорога I/7 EXIT Сланы — дорога I/16 — автомагистраль D6 EXIT 38 (Ревничов)
Еще в этом году строительные работы должны переместиться на близлежащий многоуровневый перекресток Авиатическая, который является главной транспортной артерией, ведущей к аэропорту. Работы по увеличению его пропускной способности будут проводиться поэтапно до 2028 года.
В 30-х годах к аэропорту должны будут курсировать поезда из пражского вокзала Масариково, а сам аэропорт в рамках своего развития планирует построить вторую параллельную взлетно-посадочную полосу.
