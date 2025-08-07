Демонтаж пешеходного моста у пражского аэропорта приведет к перекрытию движения на трассе D7 в выходные дни

Из-за сноса пешеходного моста, который проходит над автомагистралью D7 на уровне аэропорта Вацлава Гавла, в выходные дни, 9 и 10 августа, будет остановлено движение по автомагистрали. Водители будут вынуждены с субботнего вечера до воскресного утра использовать объездные маршруты. Старый мост будет заменен новым, который строители возводят в непосредственной близости.