«Коллеги из-за рубежа завидуют нашей нулевой терпимости к алкоголю», — говорит новый глава дорожной полиции Чехии
9 августа 2025
13:30
Летние каникулы — критический период с точки зрения дорожно-транспортных происшествий, однако плохая погода в этом году положительно сказывается на статистике, сообщил новый директор дорожной полиции Михал Ходбодь в интервью ČT24.
Он также отметил, что, согласно статистике, причинами самых трагических аварий являются высокая скорость, невнимательность за рулем и выезд на встречную полосу. Однако, по словам Ходбодя, к аварии может привести ряд других факторов, в том числе вождение в состоянии алкогольного опьянения и агрессивное поведение за рулем.
«Неблагоприятные погодные условия положительно влияют на статистику. На дороги не выезжают уязвимые участники движения, такие как мотоциклисты, велосипедисты и пешеходы, в той мере, в какой они выезжают при хорошей погоде», — пояснил Ходбодь.
В этом году дорожная полиция зарегистрировала меньше смертей на дорогах, чем за тот же период прошлого года.
По словам Ходбодя, традиционно важной темой для дорожной полиции является вождение в состоянии алкогольного опьянения, которое является одной из частых причин ДТП. В связи с этим, отвечая на вопрос ведущей, он сказал, что, по его мнению, нулевая терпимость к алкоголю за рулем является правильным подходом, хотя некоторые страны допускают определенный уровень алкоголя в крови при вождении. «Коллеги из-за рубежа завидуют нам нулевой терпимости. В некоторых странах эти показатели относительно высоки. Когда кто-то куда-то едет, есть и другие способы подкрепиться, кроме употребления алкоголя», — подчеркнул он.
Он также не считает хорошей идеей введение неограниченной скорости на автомагистралях. По его мнению, они не приспособлены для этого, в отличие, например, от немецких. Он также указал на высокую и постоянно растущую интенсивность дорожного движения в стране, которая является транзитной страной для грузового транспорта.
Проблема агрессивных водителей
Помимо вождения в состоянии алкогольного опьянения, одной из причин ДТП, согласно статистике, является агрессивность, отметил Ходбодь. Однако ее зачастую нелегко однозначно доказать, так же как и эффективно наказать проблемного водителя. «У нас есть случаи, когда мы останавливаем водителя, который имеет запрет на вождение за вождение в нетрезвом виде или за препятствие исполнению служебного обязанности, и останавливаем его неоднократно. Такого человека трудно убрать с дорог», — сообщил глава дорожной полиции.
Именно темой агрессивности за рулем интенсивно занимается дорожная полиция. Эффективная борьба с агрессивными водителями, кстати, была названа Ходбодем одной из главных целей его работы на посту директора дорожной полиции.
«У нас есть рабочая группа, мы пытаемся разобраться с темой агрессивности. Мы провели большое международное сравнение — сравнили, как это работает за рубежом», — сообщил Ходбодь. По его мнению, в вопросе наказания агрессивных водителей Чехия могла бы вдохновиться тем, как это работает, например, в соседней Германии.
«Они четко определили это, поставили на уровень уголовного преступления и настроили инструменты, которые работают. Они искали инструменты, как лишить человека автомобиля, конфисковать его и любым способом помешать ему попадать на дорогу и вести себя так, как он вел себя, и тем самым подвергать опасности других», — подчеркнул
Помимо темы агрессивности за рулем, он назвал другими приоритетами своей работы в этой должности цифровизацию штрафов и эффективное использование современных технологий дорожной полицией.
