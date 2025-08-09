«Коллеги из-за рубежа завидуют нашей нулевой терпимости к алкоголю», — говорит новый глава дорожной полиции Чехии

Летние каникулы — критический период с точки зрения дорожно-транспортных происшествий, однако плохая погода в этом году положительно сказывается на статистике, сообщил новый директор дорожной полиции Михал Ходбодь в интервью ČT24.