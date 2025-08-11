ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Штрафы за нарушение правил дорожного движения за границей не всегда оправданны

Новости 420on
11 августа 2025
09:30
1079
За первые семь месяцев этого года чешские водители совершили за границей почти 300 000 дорожно-транспортных правонарушений. Чаще всего они превышали разрешенную скорость. Неприятным воспоминанием о летнем отпуске может стать штраф, который приходит через много месяцев, все чаще штрафы рассылают операторы парковок. Однако не всегда они оправданны.
Например, в одном случае итальянские власти наложили штраф в размере 370 евро за превышение скорости. При своевременной оплате водитель мог сэкономить более ста евро. Однако через три месяца сумма штрафа увеличилась более чем вдвое.

«Вам может прийти штраф, выписанный кому-то другому, поэтому необходимо все проверять. Там должно быть указано имя водителя, номер автомобиля, место и характер правонарушения. Письмо должно быть на чешском языке», — предупреждает руководитель отдела урегулирования зарубежных убытков страховой компании D.A.S. právní ochrana Хана Ботова.

Стоит проверить, не истек ли срок давности штрафа — в некоторых странах он может составлять один год, в других — до трех лет, и при необходимости подать возражение по указанным контактам.

Из Хорватии часто приходят штрафы за парковку, их урегулированием занимается адвокат. «Штраф за парковку обычно составляет около 40 евро. К этому добавляются расходы адвоката на взыскание, и сумма в итоге может быть в три раза больше. Я не рекомендую оплачивать расходы адвоката», — подчеркивает Ботoва.

За неуплату штрафа грозит задержание в аэропорту

Однако в целом эксперты рекомендуют оплатить штраф. Оплату могут потребовать на месте, если человек вернется в данную страну.

«И не обязательно на автомобиле. Вы можете прилететь самолетом, и при паспортном контроле вас могут задержать», — объясняет представитель ÚAMK Игорь Сирота.

Государства могут обратиться за помощью к чешской стороне. Окружные суды регулярно рассматривают такие дела. «Ежегодно они принимают решения о признании и исполнении сотен решений других государств-членов, причем чаще всего речь идет о решениях, вынесенных органами Австрии, Германии и Нидерландов», — добавляет представитель Министерства юстиции Михал Плескот.

«Около 40% правонарушений, совершаемых иностранными водителями, остаются в Европейском союзе безнаказанными», — сообщает представитель Представительства Европейской комиссии в Чешской Республике Вацлав Лебеда.

Поэтому в прошлом году Европейский парламент одобрил новые правила, которые должны улучшить возможность привлечения к ответственности. Государства-члены должны принять их до лета 2027 года.
Чехия штраф Автомобили путешествие
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
21:00
11 АВГУСТА 2025
86
ЭКОНОМИКА
ЦЕНЫ НА ОБЕДЫ В ЧЕХИИ ВЫРОСЛИ ВДВОЕ ЗА 10 ЛЕТ — ЧТО ДАЛЬШЕ?
19:30
11 АВГУСТА 2025
491
ПОЛИТИКА
СМОЖЕТ ЛИ ОППОЗИЦИЯ ПРОВЕСТИ ВЫХОД ЧЕХИИ ИЗ ЕС? МНЕНИЕ ПОЛИТОЛОГОВ
18:00
11 АВГУСТА 2025
752
ПОЛИТИКА
«ЕВРОИМБЕЦИЛЫ»: РЕЗКАЯ РЕАКЦИЯ МЕДВЕДЕВА НА ПОЗИЦИЮ ЕС ПО УКРАИНЕ
16:30
11 АВГУСТА 2025
572
ОБЩЕСТВО
ДО +36 ГРАДУСОВ. В ЧЕХИИ ОЖИДАЕТСЯ ОЧЕНЬ ЖАРКАЯ НЕДЕЛЯ
15:00
11 АВГУСТА 2025
954
ПОЛИТИКА
КИЕВ В ЯРОСТИ: РОБЕРТ ФИЦО СРАВНИЛ УКРАИНУ С ТРАВОЙ, КОТОРУЮ ТОПЧУТ ДЕРУЩИЕСЯ СЛОНЫ
13:30
11 АВГУСТА 2025
846
ОБЩЕСТВО
ВМЕСТО АЛКОГОЛЯ — КРАТОМ И СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ. ДЕТЯМ НЕ ХВАТАЕТ ОБЩЕНИЯ С РОДИТЕЛЯМИ И ДИСЦИПЛИНЫ
11:00
11 АВГУСТА 2025
949
ОБЩЕСТВО
СТУДЕНЧЕСКОЕ ЖИЛЬЕ ПРОДОЛЖАЕТ ДОРОЖАТЬ. КОМНАТА В ПРАГЕ СТОИТ БОЛЕЕ 11 ТЫСЯЧ КРОН
08:30
11 АВГУСТА 2025
1029
ПОЛИТИКА
ПОЗИЦИИ ПАРТИИ ANO ПЕРЕД ВЫБОРАМИ НЕМНОГО ОСЛАБЛИ, УСИЛИЛИСЬ SPOLU И STAČILO!
17:30
10 АВГУСТА 2025
1301
ЭКОНОМИКА
ЧЕШСКИЙ НАЦБАНК НАКОПИЛ РЕКОРДНЫЙ ОБЪЕМ ЗОЛОТЫХ РЕЗЕРВОВ
15:30
10 АВГУСТА 2025
1185
ОБЩЕСТВО
В ПРОШЛОМ ГОДУ ПЛАТФОРМЫ ПО ПОИСКУ ЖИЛЬЯ В ЧЕХИИ ПРЕВЗОШЛИ ПОКАЗАТЕЛИ ДО ПАНДЕМИИ
11:30
10 АВГУСТА 2025
1371
ПОЛИТИКА
ПУТЬ К МИРУ В УКРАИНЕ НЕВОЗМОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ БЕЗ УКРАИНЫ, ЗАЯВИЛИ ЛИДЕРЫ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН
09:30
10 АВГУСТА 2025
1765
ОБЩЕСТВО
ИЗ МИНИ-ЗООПАРКА ПОД ПРАГОЙ СБЕЖАЛ ЛЕВ, ПОЛИЦЕЙСКИЕ ЗАСТРЕЛИЛИ ЕГО
15:30
9 АВГУСТА 2025
3553
ОБЩЕСТВО
КАК ВЫЖИТЬ В ПЕРВЫЕ ТРОЕ СУТОК ПОСЛЕ БЛЭКАУТА ИЛИ НАВОДНЕНИЯ? МВД ЧЕХИИ РАЗОШЛЕТ ИНСТРУКЦИЮ В КАЖДЫЙ ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК
13:30
9 АВГУСТА 2025
2141
ОБЩЕСТВО
«КОЛЛЕГИ ИЗ-ЗА РУБЕЖА ЗАВИДУЮТ НАШЕЙ НУЛЕВОЙ ТЕРПИМОСТИ К АЛКОГОЛЮ», — ГОВОРИТ НОВЫЙ ГЛАВА ДОРОЖНОЙ ПОЛИЦИИ ЧЕХИИ
09:30
9 АВГУСТА 2025
4871
ОБЩЕСТВО
В ВЫХОДНЫЕ ПОЕЗДА МЕТРО НЕ БУДУТ ХОДИТЬ МЕЖДУ СТАНЦИЯМИ CHODOV И NÁDRAŽÍ HOLEŠOVICE