Штрафы за нарушение правил дорожного движения за границей не всегда оправданны

11 августа 2025

За первые семь месяцев этого года чешские водители совершили за границей почти 300 000 дорожно-транспортных правонарушений. Чаще всего они превышали разрешенную скорость. Неприятным воспоминанием о летнем отпуске может стать штраф, который приходит через много месяцев, все чаще штрафы рассылают операторы парковок. Однако не всегда они оправданны.