Китайские авто заняли почти 4 процента чешского рынка
16 августа 2025
09:16
214
В Чехии за первое полугодие 2025 года было продано 4 687 автомобилей китайского производства, что составляет около 4% рынка. Об этом свидетельствуют данные Ассоциации импортеров автомобилей.
Самым популярным китайским брендом остается MG — на него приходится 2 884 автомобиля, то есть более половины всех проданных китайских авто. Далее идут Tesla с 608 электромобилями и Honda с 535 автомобилями, произведенными в Китае.
Определение страны происхождения автомобиля в статистике базируется на VIN-коде, который содержит идентификатор страны производства. По VIN из Китая происходят не только китайские марки, но и часть продукции производителей из других стран, таких как американская Tesla и японская Honda.
При этом в статистику не включены автомобили некоторых брендов, которые по VIN считаются произведенными в Европе, хотя реально собираются в Китае. Пример — электромобили Dacia, VIN которых указывает на производство в Румынии, однако значительная часть выпускается на китайских заводах.
Из общего числа китайских автомобилей примерно 1 000 были электрокарами, а 305 — гибридными. В сегменте электромобилей доля китайских марок превысила 14%, в сегменте гибридов — около 1%.
В Чехии в последние годы начали работать крупные китайские автопроизводители: BYD, Chery, Xpeng, DongFeng, BAIC и LeapMotor. Долгое время присутствует также британский бренд MG, теперь принадлежащий китайской компании.
По данным аналитической компании JATO Dynamics, на европейском рынке в первом полугодии 2025 года доля китайских производителей достигла рекордных 5,1%.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
21:00
15 АВГУСТА 2025
570
19:30
15 АВГУСТА 2025
731
16:30
15 АВГУСТА 2025
2004
15:00
15 АВГУСТА 2025
2064
13:30
15 АВГУСТА 2025
1556
09:30
15 АВГУСТА 2025
2946
18:00
14 АВГУСТА 2025
1940
15:00
14 АВГУСТА 2025
7147
13:30
14 АВГУСТА 2025
3188
12:00
14 АВГУСТА 2025
1040
11:00
14 АВГУСТА 2025
1219
21:00
13 АВГУСТА 2025
2553
18:00
13 АВГУСТА 2025
2180
16:30
13 АВГУСТА 2025
1708
13:30
13 АВГУСТА 2025
1826