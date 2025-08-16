ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Китайские авто заняли почти 4 процента чешского рынка

16 августа 2025
09:16
В Чехии за первое полугодие 2025 года было продано 4 687 автомобилей китайского производства, что составляет около 4% рынка. Об этом свидетельствуют данные Ассоциации импортеров автомобилей.
Самым популярным китайским брендом остается MG — на него приходится 2 884 автомобиля, то есть более половины всех проданных китайских авто. Далее идут Tesla с 608 электромобилями и Honda с 535 автомобилями, произведенными в Китае. 


Определение страны происхождения автомобиля в статистике базируется на VIN-коде, который содержит идентификатор страны производства. По VIN из Китая происходят не только китайские марки, но и часть продукции производителей из других стран, таких как американская Tesla и японская Honda. 

При этом в статистику не включены автомобили некоторых брендов, которые по VIN считаются произведенными в Европе, хотя реально собираются в Китае. Пример — электромобили Dacia, VIN которых указывает на производство в Румынии, однако значительная часть выпускается на китайских заводах. 


Из общего числа китайских автомобилей примерно 1 000 были электрокарами, а 305 — гибридными. В сегменте электромобилей доля китайских марок превысила 14%, в сегменте гибридов — около 1%. 


В Чехии в последние годы начали работать крупные китайские автопроизводители: BYD, Chery, Xpeng, DongFeng, BAIC и LeapMotor. Долгое время присутствует также британский бренд MG, теперь принадлежащий китайской компании


По данным аналитической компании JATO Dynamics, на европейском рынке в первом полугодии 2025 года доля китайских производителей достигла рекордных 5,1%.
Китай Автомобили Чехия
