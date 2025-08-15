С конца сентября — начала октября на трассе D3 можно будет ездить со скоростью 150 км/ч

Об этом сегодня сообщил журналистам Ян Рыдл из Управления автомагистралей и автодорог (ŘSD).



«Условия, при которых можно будет ездить со скоростью 150 километров в час, должны быть абсолютно идеальными. Это означает, что не должно быть никакого риска. Должна быть хорошая видимость, дорожное покрытие не должно быть мокрым или скользким. В то же время движение должно быть беспрепятственным, без пробок, и на автомагистрали не должны проводиться ремонтные работы», — сказал Рыдл.



Повышенная скорость будет регулироваться 42 знаками. ŘSD заплатило 55 миллионов крон за покупку, установку и эксплуатацию знаков. «Система будет управляться из одного места, а именно из национального транспортного информационного центра, который будет оценивать, с какой скоростью можно будет ездить», — сказал Рыдл. Из-за установки переменных знаков, которую обеспечивает ассоциация компаний Mobility and Intelligence и Značky Morava, в настоящее время ограничено движение на трассе D3 за Ческими Будейовицами. Примерно на семи километрах в обоих направлениях движение сведено в одну полосу.



Рыдл добавил, что участок D3 из Ческе-Будеевице соответствует условиям для повышения скорости благодаря своему профилю и тому, что это относительно новая дорога. ŘSD также выбрало другие автомагистрали для повышения скорости с нынешнего максимума 130 до 150 километров в час, например, на автомагистрали D1 на участке от Пршерова до Остравы или на D11 у Градца-Кралове. Однако ŘSD с введением более высокой скорости в этих местах подождет до анализа ситуации на D3 после повышения скорости.



Повышение скорости свыше 130 километров в час на отдельных участках автомагистралей стало возможным благодаря поправке к закону о дорожном движении.