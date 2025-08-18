Дорогие ипотечные кредиты начинают создавать проблемы людям среднего возраста
18 августа 2025
09:30
277
Число людей, которые не справляются с выплатой своих долгов, немного сократилось. На конец июня их было 181 120, что на 330 меньше, чем в том же периоде прошлого года. Однако это не является положительной новостью, поскольку увеличивается сумма, которую они не могут выплатить. В настоящее время она достигает 33,8 миллиарда крон, что на 2,6 миллиарда больше, чем в прошлом году. Непогашенный или частично погашенный долг таким образом составляет более восьми процентов от общей суммы, которую взяли в кредит чехи.
Согласно данным Банковского и небанковского реестра клиентской информации, на конец первого полугодия общий объем кредитов составлял 3,8 трлн крон. Это на 370,3 миллиарда, или на 10,8 процента больше, чем в прошлом году.
Из них краткосрочные потребительские кредиты составили «всего» 645 миллиардов. Долгосрочные кредиты на жилье, то есть ипотечные и сберегательные, составили 3,16 триллиона крон.
«Объем долга на жилье за первую половину года вырос на 172 миллиарда крон. В то же время, однако, сокращается число людей, которые его имеют. По сравнению с ситуацией на конец июня пять лет назад их число сократилось примерно на 57 тысяч», — сообщила Ленка Новотная, директор Банковского реестра клиентской информации. Таким образом, на объем кредитов на жилье влияют растущие цены на недвижимость, а также рефинансирование трех- и пятилетних фиксированных ставок из тех лет, когда процентные ставки были низкими.
По словам Новотной, с ростом задолженности по жилью растет и объем просроченных ипотечных кредитов и кредитов из строительных сбережений. В конце прошлого года он начал расти впервые с 2015 года и в конце второго квартала достиг 4,72 миллиарда крон, что означает рост на шесть процентов в годовом исчислении.
На конец июня объем проблемных потребительских кредитов составил 29 миллиардов, то есть почти на девять процентов больше.
Потребительские кредиты осложняют ситуацию
Наиболее многочисленной группой клиентов с задолженностью по жилищным кредитам являются люди в возрасте от 35 до 44 лет. В настоящее время они задолжали 1,36 трлн, что на 11% больше, чем год назад. Это составляет более двух пятых общей задолженности по жилищным кредитам.
«Эта возрастная группа людей в трудоспособном возрасте является наименее рискованной, однако в последние годы объем краткосрочных кредитов в ней растет. Во втором квартале он достиг 177 миллиардов крон, что представляет собой рост более чем на десятую часть в годовом исчислении», — говорит Jiří Rajl, исполнительный директор Небанковского реестра клиентской информации.
В то же время у заемщиков этого возраста ухудшается платежная дисциплина. По сравнению со вторым кварталом прошлого года, среди всех возрастных групп у них наиболее значительно вырос объем просроченной задолженности по жилищным кредитам. На конец июня он был на 17% выше, чем годом ранее, и достиг 1,6 миллиарда крон, что составляет примерно треть от всего объема непогашенных ипотечных кредитов и кредитов на строительство.
«Как и в случае с долгами на жилье, у заемщиков в возрастной группе от 35 до 44 лет наиболее значительно вырос объем просроченной задолженности по потребительским кредитам. По сравнению со вторым кварталом прошлого года он вырос на 13% до 7,8 млрд. крон. Как и в случае с долгами на жилье, это самый высокий объем среди всех возрастных категорий», — добавил Райл, отметив, что в этой группе также появилось более тысячи клиентов банков и небанковских учреждений, которые не смогли погасить долги на потребление. Всего их было 41 544.
