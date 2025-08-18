Дорогие ипотечные кредиты начинают создавать проблемы людям среднего возраста

Число людей, которые не справляются с выплатой своих долгов, немного сократилось. На конец июня их было 181 120, что на 330 меньше, чем в том же периоде прошлого года. Однако это не является положительной новостью, поскольку увеличивается сумма, которую они не могут выплатить. В настоящее время она достигает 33,8 миллиарда крон, что на 2,6 миллиарда больше, чем в прошлом году. Непогашенный или частично погашенный долг таким образом составляет более восьми процентов от общей суммы, которую взяли в кредит чехи.