С 18 августа люди могут снова получить ваучеры на отдых в Есениках

18 августа 2025

С сегодняшнего дня люди могут снова получить льготные ваучеры на отдых в Есениках, цель которых — помочь восстановить туристический поток в пострадавшие от наводнений районы. Первый этап субсидирования льготных поездок был объявлен в начале года, во втором раунде программа нацелена на осенний период. Ваучеры можно будет использовать в период с 15 сентября по конец ноября.