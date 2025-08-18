С 18 августа люди могут снова получить ваучеры на отдых в Есениках
18 августа 2025
11:00
С сегодняшнего дня люди могут снова получить льготные ваучеры на отдых в Есениках, цель которых — помочь восстановить туристический поток в пострадавшие от наводнений районы. Первый этап субсидирования льготных поездок был объявлен в начале года, во втором раунде программа нацелена на осенний период. Ваучеры можно будет использовать в период с 15 сентября по конец ноября.
Ваучеры можно заказать онлайн на сайте туристического объединения Йесеника. В Оломоуцком крае их можно будет использовать в 382 зарегистрированных гостиницах, в соседнем Моравско-Слозском крае — в 146 пансионатах, гостиницах и коттеджах, сообщает объединение.
Министерство местного развития выделило на второй раунд десять миллионов крон, Моравско-Слезский и Оломоуцкий края добавят по пять миллионов, как и в первом раунде. Благодаря туристическим ваучерам можно получить скидку на проживание в выбранных заведениях в размере 300 крон на человека за ночь при проживании от двух до семи ночей. Четырехчленная семья может таким образом сэкономить до 8400 крон.
В первом раунде люди разделили между собой 16 090 ваучеров. Ваучеры на проживание по льготным ценам в Оломоуцком крае были раскуплены в первом раунде за полтора дня, в соседнем крае — за неделю. Аналогичный интерес ожидается и во втором раунде.
